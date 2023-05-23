日本擬修改購物免稅制度　打擊轉售免稅品圖利行為

日本共同社報道，當局正計劃修改外國旅客免稅購物制度，以打擊轉售免稅品圖利行為，最快2024年起實施。



日本目前不少店舖參與免稅優惠，吸引旅客購物。旅客在同一店舖購物滿5000日圓，可獲退回10%的消費稅。不過日本海關近年發現有人利用退稅優惠，轉售免稅品圖利。

日本海關雖然規定離境時若被發現只持有購買紀錄，而未能展示免稅商品，旅客須補繳消費稅。日本海關2022年對366名離境遊客，追收約22億日圓的消費稅，但財務省指出由於涉事旅客多聲稱沒有錢等原因，9成以上稅款都無法追回。

當局正檢討現行做法，包括劃一要求先繳付稅款，離境時才退回。對於拖欠稅款的旅客，當局將紀錄欠稅，在涉事旅客再度入境時追收。不過零售和旅遊業界對改革態度審慎，擔心會影響旅客消費意欲，特別是措施可能會加重出境負擔，旅客需在機場花大量時間排隊等候退稅，影響回程安排等等。

日本傳媒近年不時報道，部份訪日旅客購買大量免稅品，在離開日本前轉售圖利。日本《讀賣新聞》14日報道有一對台灣情侶購買近5億日圓的商品，於離境時未能出示貨品，被要求補交5000萬日圓稅項，但最終在未有繳稅下離境。