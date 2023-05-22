日本東急歌舞伎町TOWER「男女共用廁所」淪賣淫熱點　急改裝補鑊

撰文：TVBS新聞網
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日本東京愈來愈多地點的公共廁所，選擇不設置女性專用廁所。位於東京的新宿新地標「東急歌舞伎町塔」（東急歌舞伎町TOWER），2樓也未設置女廁，僅設置不分性別皆可使用的「性別友善廁所」和「男廁」，引發許多女性客人擔憂，在使用廁所時會遭到男性騷擾。

甚至還有日媒指出，該處逐漸成為援交熱門地點。由於風波遲遲未平息，東急歌舞伎町塔近日已在廁所內設置隔板，並表示為了讓客人安心，廁所將進行整修。

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歌舞伎町塔於4月14日開幕，2樓設置男女皆可使用的「性別友善廁所」。進入廁所後，右側為5間女性專用單間，左側為2間男性專用單間、另外還有不分性別皆可使用的單間，洗手台部分為共用空間。男性用的小便斗則設置在其他地方。

然而。歌舞伎町塔開幕後，陸續有客人反映，這樣的安排有導致性犯罪發生的風險，許多女性客人也希望能另行設置女廁。 部分女網友則反應，發現有男性在廁所中滯留，無法安心使用廁所。

對此，歌舞伎町塔4月19日在官方網站表示，將加派警衛並設置監視攝影機，監控廁所內的共用空間。

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然而，日媒《FRIDAY》報道，有少女開始把該廁所當成援交地點，藉機省下開房的費用。由於騷動遲遲沒有平息，日本已故前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人，近日也前往該處視察。

有網友16日則在Twitter分享照片，稱「性別友善」廁所內，新裝置了隔板，右側部分為女性專用。

歌舞伎町塔接受日媒《J-CAST》訪問時指出，接到顧客反應後，暫時用隔板隔出女性專門使用空間。他們也透露，為了讓客人更加安心地使用廁所，今後也預繼對廁所進行整修。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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