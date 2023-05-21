12公務員赴聯合國機構工作　80後化驗師陳玠彤：任國家和世界橋樑

「80後」政府化驗所的化驗師陳玠彤（Olivia）本月底將赴肯尼亞的聯合國環境規劃署履新，她是第二批合共12名香港特區年青公務員，獲外交部推薦參與聯合國初級專業人員方案（JPO），以中國人員身份到聯合國不同機構工作兩年，「對我和家人而言都是挑戰。」



陳玠彤預期未來參與的項目的重點，是減少來自化學品、廢物的污染，並與世界各地政府、相關行業及組織的合作，共同尋求有效管理化學品及廢物污染的方案。她已為未來兩年於聯合國工作訂下目標，一是擴闊視野，二是汲取經驗，三是薪火相傳，鼓勵有志參與國際組織事務的公務員同事，將來把握機會報名參加下一批JPO。



陳玠彤擁有哲學博士（化學）學位，本月底將赴肯尼亞的聯合國環境規劃署履新。（公務員事務局提供圖片)

第二批獲薦公務員比首批多一倍

香港政府於2019年首次參與JPO，派出5名獲外交部推薦的香港公務人員，赴聯合國不同機構任職。今次也是在中央政府支持、外交部駐港特派員公署協助下，第二批合共12名香港特區年青公務員，於今年初陸續出發，以中國人員身份到聯合國不同機構工作兩年，人數是第一批的兩倍多。

公務員事務局局長楊何蓓茵在Facebook介紹「80後」陳玠彤。她於香港大學畢業，擁有哲學博士（化學）學位，在2018年底加入政府，先後出任水務署及政府化驗所的化驗師，她在政府化驗所主要負責化學分析，包括水質及空氣質素監測，工作是為不同政府部門，於保護環境、保障消費者權益等方面提供分析服務，例如支援環保署、食環署及海關等部門的執法工作。

出發前一個月打好疫苗 準備足夠長袖衣物

陳玠彤獲委派至肯尼亞聯合國環境規劃署內羅畢總部的化學品與衞生處工作，她說身邊的朋友不期然問及同一個問題，就是「是否收拾好行李，是否需要帶很多東西？」事實上，她於出發前已做好一系列準備︰「今次是首次到肯尼亞，首次踏足非洲，而入境肯尼亞必須在出發前一個月打好黃熱病疫苗，以及打一系列預防疫苗，例如傷寒、流行性腦膜炎等。」

她較早一段時間已聯絡當地工作人員，了解肯尼亞的生活情況，得悉當地氣候宜人，每日氣溫介乎15至25°C，會準備足夠的長袖衣物；另一方面，當地也有具規模的商場和超市，亦流行使用電子支付，因此毋須擔心日常所需用品。

未來參與重點為減少來自化學品、廢物的污染

究竟化驗師的工作與聯合國環境規劃署有甚麼關連？陳玠彤說，兩者工作是息息相關。全球正面對氣候變化、生物多樣性消失、環境污染等重大議題，聯合國環境規劃署致力保護環境，她預期未來參與的項目的重點，是減少來自化學品、廢物的污染，並與世界各地政府、相關行業及組織的合作，共同尋求有效管理化學品及廢物污染的方案。

她已為未來兩年於聯合國工作訂下目標，一是擴闊視野，二是汲取經驗，三是薪火相傳，鼓勵有志參與國際組織事務的公務員同事，將來把握機會報名參加下一批JPO，展現香港人勤奮高效、認真務實的工作特質。她相信第二批獲國家推送至聯合國系統任職的香港公務人員，會在各自崗位努力工作，並擔當國家和世界橋樑，向世界說好香港故事。

我必定全力以赴，利用自己的專業知識，在聯合國的新崗位上發揮所長，在全球化學品污染議題上出一分力。 府化驗所化驗師陳玠彤

對於能夠在眾多候選者中脫穎而出，成為其中一份子，陳玠彤感到非常榮幸，她再次感謝外交部、外交部駐港特派員公署和公務員事務局，在遴選時給予的機會和悉心安排，以及部門管理層的推薦和鼓勵。「我最希望多謝家人，好感激他們尊重和支持我的決定，今次在聯合國的崗位任期是兩年，對我和家人而言都是挑戰。」

楊何蓓茵：期望令港擁有一批備國際視野「超級聯繫人」

「跳出香港，放眼世界，回饋國家，未來可期」，楊何蓓茵說，12名公務人員於聯合國系統任職期間所得的國際經驗和歷煉，定必終身受用，希望他們在國際舞台發光發熱，於兩年後學成歸來，向其他年青公務員同事做好經驗傳承，令香港擁有一批又一批，具備國際視野、熟悉內地及香港發展機遇的「超級聯繫人」，可以從更宏觀高度和角度思考問題，制訂政策措施，真正做到發揮香港所長，貢獻國家所需。