聯合國預測全球經濟復蘇緩慢　今年料增長2.3%

聯合國5月16日發表報告顯示,由於通貨膨脹、利率上升及不確定因素加劇,全球經濟復蘇仍然緩慢。報告預計,2023 年全球經濟增長為 2.3%,比 1 月份的預測提高0.4%;而 2024 年的經濟增長預測,則下降 0.2%至 2.5%。



聯合國經濟和社會事務部(U.N. Department of Economic and Social Affairs)發布的《世界經濟形勢與展望》( World Economic Situation and Prospects)報告稱,雖然全球經濟增長預測略為提高,但仍遠低於新冠疫情前20年來的增長率,該20年平均經濟增長率為3.1%。

當局表示,雖然美國、歐盟和中國的經濟前景有所改善,但對於許多發展中國家來說,由於信貸條件收緊和外部融資成本上升,增長前景惡化。報告預計,最不發達國家在2023年和2024年的經濟增長,將分別為4.1%和5.2%,遠低於《2030 年可持續發展議程》設定的7%的增長目標。”

聯合國預測,2023 年美國經濟增長1.1%,歐盟 2023 年經濟增長0.9%,中國經濟增長也上調至5.3%。

聯合國的預測數值低於國際貨幣基金組織(IMF),後者今年較早時表示,全球經濟增長將從2022年的3.4% 降至2023年的 2.9%,2024年將小幅回升至3.1%。