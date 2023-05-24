Netflix《埃及妖后》IMDb僅1分+爛番茄3%史上最低　女角膚色惹議

串流平台Netflix最新作品《埃及妖后》（Queen Cleopatra，又譯埃及艷后）選用非裔演員阿黛爾·詹姆斯（Adele James）詮釋克萊奧帕特拉，遭抨擊扭曲史實，不僅有埃及律師憤怒提告「篡改歷史」要求下架影片，目前該劇刷新IMDb最低分紀錄，獲得史無前例的1.0分，在權威影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）的觀眾「爆谷分數」更是僅有3％，相當慘烈。



《埃及妖后》自上個月預告公開以來，就引爆各界爭議。埃及當地學者聲稱，克麗奧佩脫拉於公元前69年出生於埃及亞歷山大市，屬於說希臘語的王朝，其血統並非黑人，而是歐洲人。

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埃及旅遊與古文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）更發聲明強調，克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，「這是歷史事實，無關乎民族或種族主義」。

埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）批評Netflix，既然訴求是劇情紀錄片，卻找非裔女演員來出演埃及妖后，是對歷史的錯誤認知和偽造。他同時強調完全尊重非洲文明，尊重非洲大陸的所有兄弟，不過，必須要捍衛古埃及的歷史真相。

埃及前國家古物部長暨考古學家哈瓦斯（Zahi Hawas）也對該劇表達強烈不滿，稱其為「扭曲古埃及史實」，埃及妖后是希臘人，她與馬其頓的王后及公主很相似，她們都是金髮，不是黑人。他更進一步指出，歷史上只有一位黑人法老（公元前747年至公元前656年的庫希特王朝）。

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面對罵聲轟炸，女主角阿黛爾·詹姆斯在Twitter反擊，「不喜歡就不要看」，更要批評者多看看不同觀點的歷史見解。而導演蒂娜（Tina Gharavi）則質疑，「為什麼埃及妖后不能是黑人？為什麼有些人需要埃及妖后是白人？她膚色的潔白程度似乎賦予了她某種價值，而對於一些埃及人來說，這似乎真的很重要」。

儘管爭議不段，《埃及妖后》仍如期於5月10日推出。然而，該劇自上架以來，在全球最大電影網站 IMDb評分僅有1.0分（滿分為10分），截至發稿，共有超過7萬名用戶為其打分，其中有95.3%（6萬7千人）人給出1分評價。該劇在爛番茄網站上的「爆谷指數」則只有慘烈的3%（開盤一度僅有1%，滿分為100%），有望成為史上觀眾評價最低的電視節目之一。

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