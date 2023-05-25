美國大選｜德桑蒂斯參選總統　3件事了解特朗普黨內頭號對手

美國佛羅里達州（Florida）州長、共和黨籍的德桑蒂斯（Ron DeSantis）5月24日下午宣布參加2024年總統選舉，他被視為前總統特朗普（Donald Trump）在黨內的最強大對手。



德桑蒂斯24日接受Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）的訪問，正式宣布參選計劃，與特朗普爭奪共和黨的總統候選人資格，稱共和黨需要結束落敗文化，他會帶領偉大的美國捲土重來。

從檢察官到州長

現年44歲的德桑蒂斯是典型的政壇精英，也曾在海軍服役。他畢業於耶魯大學（Yale University）歷史系及哈佛大學法學院（Harvard Law School）。

德桑蒂斯畢業後成為聯邦檢察官，並在2012年當選代表佛州的眾議員。他在2018年參選佛州長並成功當選，於2019年上任。

美國佛州長德桑蒂斯：圖為2023年4月21日，美國佛州長、共和黨籍的德桑蒂斯在馬里蘭州出席活動。（Reuters）

與特朗普關係轉差

在德桑蒂斯競選佛州州長期間，他獲得時任總統特朗普的支持。英國廣播公司（BBC）5月23日稱，特朗普多次將德桑蒂斯成功當選佛州長一事歸功於他。但其後兩人關係轉差，特朗普愈來愈多地批評德桑蒂斯，又為他取綽號，包括Shutdown Ron（嘲諷德桑蒂斯在佛州推行的抗疫政策）、Ron DisHonest（批評德桑蒂斯不誠實）等。

特朗普同時攻擊德桑蒂斯的政策，包括指控他旨在摧毀社會安全福利，以及由政府營運、以較年長美國人為對象的聯邦醫療保險（Medicare）。

與迪士尼「開戰」

德桑蒂斯因與性別議題有關的政策而掀起爭議，他2022年3月簽署被稱為「不說同性戀法案」（Don't Say Gay）的家長教育權利法案（Parental Rights in Education bill，暫譯），內容是禁止學校職員或第三方，在校內向幼兒園至3年級學生提供有關性取向或性別認同的課堂教學。

德桑蒂斯與迪士尼公司（Disney）的「對戰」也成為焦點，迪士尼2022年公開批評「不說同性戀法案」，其後德桑蒂斯被指針對迪士尼，包括由德桑蒂斯任命的監督委員會4月26日宣布，一份容許迪士尼在當地興建主題樂園的協議作廢。

華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）4月26日向德桑蒂斯提出訴訟，指控他濫用州政府權力向迪士尼採取報復行動，要求法院推翻相關決定。