皇馬｜西甲主席泰巴斯致歉　稱非蓄意網上責罵雲尼斯奧斯

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）5月24日向皇家馬德里球員雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）道歉，此前他對雲尼斯奧斯遭種族歧視一事冷漠回應，反責罵對方在網上批評及詆毀西甲之前 ，應先了解聯盟正在做的事。



雲尼斯奧斯21日對華倫西亞（Valencia）的賽事中，遭對手球迷種族歧視挑釁，稱呼他為猴子。他其後與多名華倫西亞球員推撞，更遭球證以紅牌趕離場，但獲賽會決定撤銷停賽令。

雲尼斯奧斯今季已多次被球迷以種族歧視言語攻擊，他事後在交網站抱怨稱，「種族歧視在西甲老是常出現，賽會認為是正常。曾幾何時，西甲屬於朗拿甸奴﹑朗拿度﹑美斯及C朗這些球星，如今卻變成種族主義者所擁有。就算西班牙人不認同也好，在巴西人眼中，西班牙也是種族歧視的大國。」

西甲：皇馬5月24日主場對華歷簡奴前夕，一眾隊友穿上印有雲尼斯奧斯名字的球衣，以示對這名巴西球星的支持。（Reuters）

面對雲尼斯奧斯批評西甲對種族歧視不作為，泰巴斯在Twitter作出反駁。他24日接受路透社訪問時，為相關言論道歉，稱並非蓄意攻擊雲尼斯奧斯，歸咎於一時火氣。

泰巴斯又稱，他對賽事中的種族主義問題「無力」解決，因為根據西班牙法律，西甲只能發現和報告事件。他敦促修改法規，使西甲擁有制裁權，例如關閉看台或驅逐球會成員，以便能夠更有效地打擊種族主義。

泰巴斯表示，連同21日發生的事件，西甲本賽季已向檢察官報告10宗雲尼斯奧斯疑遭對種族歧視，他已盡其所能解決問題。