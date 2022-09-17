西甲｜雲尼斯奧斯祖利亞被斥「馬騮」　巴西球壇發聲強調繼續跳舞

皇馬的巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior），上輪西甲入球後跳起「開心舞」，慘遭種族歧視．西甲經理人協會主席指他不尊重對手，舉止像「馬騮」。

言論一出，巴西球壇群起發聲，球星、名宿以至足總，高呼「跳舞無罪」。不過，宿敵馬體會的隊長佐治高基，暗示雲尼斯奧斯在即將上演的打吡戰要「收一收」，以免麻煩。



事緣雲尼斯奧斯在上周西甲皇馬主場4：1挫馬略卡，射入反超前一球後走到角球旗，以「忘情森巴舞」慶祝一番。這位在去季歐聯決賽一箭定江山的巴西新星，不時在入球後「跳返part」慶祝。

雲尼斯奧斯上周對馬略卡跳舞慶祝，竟引起風波。（Getty Images）

西甲經理人協會主席柏度巴禾（Pedro Bravo）在前天於電視節目指雲尼斯奧斯做法不尊重對手，「你入完波要跳森巴舞，你應該返巴西參加嘉年華」，更直斥譲巴西球星「咪再扮馬騮」。巴禾事後在社交媒體承認失言，強調無意冒犯，誠心道歉，補充道「馬騮」是指「做蠢事」，並非比喻雲尼斯奧斯跳舞。

雲尼斯奧斯親自回應指，已非首次受到同類攻擊，「一個巴西黑人在歐洲雀躍，會帶來莫大騷擾。我一直受種族歧視和排外言論攻擊，但我眼中只有勝利和歡笑。這些舞不是我的東西，是屬於尼馬、基沙文等等，是慶祝世界容納多元文化」。

雲尼斯奧斯在上季歐聯決賽為皇馬一箭定江山，擊敗利物浦。（Getty Images）

多名巴西國腳立即發聲批評。紐卡素的般奴古馬雷斯斥巴禾是「傻佬」：「上電視都咁講，想像下佢其他時間點講嘢。拉咗佢啦！」巴黎聖日耳門的尼馬更在instagram轉發雲尼斯奧斯的跳舞照：「繼續扭波，繼續跳舞，做自己，為真正的自己興奮。你下次入波，我哋一齊跳。」

森巴足球員入球慶祝，跳舞這一塊不可或缺。（Getty Images）

巴西乃派對國度，跳舞是態度。球王比利的twitter措辭溫和得多：「足球是樂趣，是舞步，是真真正正的派對。就算種族歧視存在，也不會被它阻礙我們繼續歡笑。繼續對抗它，繼續爭取快樂。」巴西足總官方twitter亦上載短片，拍攝雲尼斯奧斯與尼馬及柏基達，代表國家隊入球後跳舞，寫道：「盤扭和跳舞之上，是尊重。雲尼斯奧斯被種族歧視，巴西足總堅定支持他：雲尼跳吧」。

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022

皇馬教練安察洛堤坦言不明白為何有此風波，「雲尼斯奧斯是巴西人，擅長跳舞，沒有妨礙他人。他尊重對手，尊重球證，態度很好不用改變」。會方發聲明譴責所有種族歧視及排外言論與行動，對事件深表遺憾，表明已聯絡律師，研究對策。

高基的意思是：唔係唔畀跳，不過跳完後果自負。（Getty Images）

而皇馬將於本周日打吡作客馬德里體育會，馬體會隊長佐治高基被問及是次爭議，同意每個人入球都有自己慶祝的方式，但「溫馨提示」雲尼斯奧斯如入球後向馬體會球迷跳舞：「肯定好麻煩，你預咗。」

英超今周直播賽程：