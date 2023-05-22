西甲｜雲尼斯奧斯慘遭球迷球證針對　賽後呼冤：西班牙是歧視大國

儘管皇家馬德里作客一球不敵華倫西亞，但今仗焦點卻落在翼鋒雲尼斯奧斯身上，這名巴西國腳下半場中後段與主場球迷指罵，補時階段在衝突中出手打中對方球員，領紅被逐，當他步離球場時，做出一個手勢差點再惹衝突。

「西甲曾經屬於朗拿甸奴﹑朗拿度﹑美斯及C朗，如今卻屬於種族主義者。」雲尼斯奧斯賽後如此說道，究竟他何出此言？全因華倫西亞球迷的言論。



巴塞隆拿提早西甲封王，餘下聯賽變成例行公事，皇馬周日（21日）深夜作客華倫西亞，結果被迪亞高盧比斯（Diego Lopez）一箭定江山，皇馬一球落敗，以71分排第3位。

華倫西亞全取3分，與成功護級又近一步。（Getty Images）

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）今仗成為華倫西亞球迷的圍攻對象，不時以種族歧視言論攻擊他。直至73分鐘，一名球迷向雲尼斯奧斯高呼「猴子」，這名巴西國腳終於忍無可忍，指向該名侮辱他的球迷指罵，兩軍球員見狀隨即上前嘗試調停，雲尼斯奧斯更走到廣告板前，近距離與華倫球迷對罵。

雲尼斯奧斯指罵華倫西亞球迷。（Getty Images）

擾攘一輪後，算是平息了紛爭，球賽可以繼續，但雲尼斯奧斯的心情似乎大受影響。兩軍球員補時階段有推撞，混亂間雲尼斯奧斯被曉高杜路（Hugo Duro）從後箍頸，他隨即還手打中對方，球證翻看VAR時只看到雲尼斯奧斯打人一幕，結果出示紅牌把他驅逐離場，杜路卻沒有任何警告。

雲尼斯奧斯當然不忿，即衝前向球證造出箍頸的手勢示意，對方無動於衷，隊友魯迪格隨即上前推開他，但火氣又豈能容易消去，雲尼斯奧斯步離球場時，高舉兩隻手指，然後再向下指，示意華倫西亞降班，隨即惹來對方職球員的不滿，在場邊再引發衝突。

雲尼斯奧斯離場時高舉兩隻手指。（Getty Images）

雲尼斯奧斯離場時差點再爆衝突。（Getty Images）

「西班牙是種族歧視的大國」

22歲雲尼斯奧斯生涯首度直接領紅，隨後在社交網站呼冤，直言：「我被罰離場就是種族主義者的獎品！這不是足球，這是西甲。」這名巴西國腳隨後再發長文，直指種族歧視在西甲是正常不過，「種族歧視在西甲老是常出現，賽會認為是正常。曾幾何時，西甲屬於朗拿甸奴﹑朗拿度﹑美斯及C朗這些球星，如今卻變成種族主義者所擁有。就算西班牙人不認同也好，在巴西人眼中，西班牙也是種族歧視的大國，而每個星期也在發生，但我會繼續堅強，留在這裏對抗歧視。」

（Twitter截圖）

皇馬門將高圖爾斯賽後表示，20分鐘左右已聽到球迷扮到猴子的聲音，而主帥安察洛堤指全場也聽到，他更直言賽事應該腰斬，「這（歧視）是不可接受，全場也是侮辱的聲音，如今談論今仗賽果已是沒有意思，球證有必要腰斬賽事，就算我們領先3球也是一樣。更大問題的，是西甲這個聯賽本身。」

對於雲尼斯奧斯離場時的手勢，安帥也理解，「我從未見過如此大規模的種族主義，球迷們從開波就侮辱雲尼斯奧斯，他生氣也是人之常情，所以他離場時的反應很正常。」