歐亞經濟論壇｜普京：世界金融體系去中心化有助經濟去政治化

第2屆歐亞經濟論壇5月24日起一連2天在俄羅斯首都莫斯科舉行。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）表示，世界金融體系去中心化將有助於經濟領域合作去政治化。



根據俄羅斯衛星通訊社，普京在歐亞經濟論壇全體會議（全會）上說：「我們在採取減少不友好國家貨幣在相互結算中佔比的路線，打算與包括歐亞經濟聯盟夥伴在內的全球合作夥伴更加積極地開展工作，從而在外貿結算中全面改用本幣。」

普京說：「中國、印度、拉美國家等許多世界其他快速發展的經濟體也會加入。需要對旨在建立這樣一個去新的中心化世界金融體系的聯合努力進行協調。當然，這樣的去中心化將很大程度決定世界金融整體的穩定性。」

普京說，對全球經濟來說，世界金融體系去中心化程度越大越好。他指出，這樣一來，本幣為世界儲備貨幣的國家發生的危機對世界經濟的影響將會減少，結算和整個全球經濟都將更加安全，經濟領域的工作也會出現去政治化。

歐亞經濟論壇是歐亞經濟聯盟的年度商業活動，輪流在歐亞經濟聯盟的主席國內舉行。第1屆歐亞經濟論壇2022年5月26日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。

中國國家主席習近平24日應邀以視像方式出席歐亞經濟聯盟第2屆歐亞經濟論壇全會開幕式並致辭。他表示，今年是他提出共建一帶一路倡議10周年，中方真誠希望共建一帶一路同歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實。