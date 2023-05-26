台灣證實美軍首批FIM-92「刺針」防空導彈已運抵台灣

台灣國防部證實，美國出售台灣的首批FIM-92「刺針」人攜式防空導彈5月24日已運抵台灣。



台灣《上報》和中時新聞網報道，台灣國防部官員25日在立法院上表示，美國政府經總統撥款權（PDA）渠道售台價值5億美元的軍售案近期已開始實施。而通過總統撥款權渠道售台的刺針導彈已由波音747-446型貨機空運，於24日凌晨零時3分抵達桃園機場。

美國是在2019年宣布對台出售FIM-92人攜式刺針防空導彈，但至今台灣一彈未獲。台灣媒體認為，如今首批運抵，可能會加強台灣的防空戰力。

台灣國防部官員稱，美國政府總統撥款權是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助台軍強化防衛作戰韌性。針對軍售案執行細節，台灣國防部拒絕進一步說明，但戰規司長李世強低調證實，援助品項先前已經確定，並且都是現貨。

報道稱，台軍軍備中目前正在服役的刺針導彈，包括陸軍與陸戰隊裝備的「刺針DMS」聯裝發射系統，而陸軍以軍用車輛為載具的復仇者野戰低空防禦系統也是發射刺針導彈。另外，陸航的AH-64E阿帕契攻擊直升機也可加掛刺針導彈，以提升空戰自衛能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

