台運動員舉五星紅旗無懼圍攻：怕台灣人忘記歷史、母親、回家的路

2023年亞太大師運動會日前在韓國舉行，代表中華台北（TPE）出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗的一幕，在台灣遭到圍攻。

周二（23日），李東憲發布影片稱，自己背靠祖國和14億同胞，無比自信、無比強大，「我怕台灣人忘記自己是炎黃子孫，怕台灣人忘記了自己的歷史、自己的母親，更害怕台灣人忘記回家的路。」



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官媒「新華每日電訊」報道，李東憲說，目前有很多台灣「綠營水軍」到他的社交媒體上去攻擊，以及進行各種抹黑造謠，台灣官方還威脅要「依法嚴懲」。面對攻擊，李東憲不以為意也不害怕，「這種抹黑造謠是沒有意義的，因為我自己的立場是堅定的，我的初心是為兩岸的和平出一分力。」

李東憲還表示，「孩子都有犯錯的時候，但是家門永遠是開着的，台灣孩子該回家，家人們都在等你們。」他還透露，今次並非自己首次公開和五星紅旗合照，2017年、2018年、2019年分別在馬來西亞、日本和中國海南參加比賽時，他都發布過合照，「我是中國人，我想舉自己的國旗，那就是五星紅旗。」

李東憲說，希望台灣年輕人能有辨識能力，真正去了解歷史。（新華每日電訊）

因為比賽等緣故，李東憲到大陸的次數逐漸增多，2012年，他第一次到大陸抵達的城市是天津，「當時很有感觸，從機場出來，兩側的高樓特別多，感覺發展速度特別快，那裡的人也都很友好和親切，並不像台灣一些媒體宣傳的那樣。」

李東憲稱，自己從那時起開始遊覽祖國各地，「我去過的地方特別多，最南到海南省，最北到黑龍江哈爾濱，還去了我的祖籍四川成都，去的地方越多，對祖國的了解就越多，也越來越愛國。」他更表示，想通過自己的經歷讓更多台灣年輕人到大陸看一看，「我希望台灣年輕人能有辨識能力，真正去了解歷史，當你了解台灣歷史，你會知道它與大陸是分不開的，因為它們原本就是一體的，兩岸同為中國人，同屬一個國家，這是不可改變的。」