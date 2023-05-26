秦剛：中非關係愈緊密　世界和平愈有保障

撰文：聯合早報
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中國國務委員兼外長秦剛強調，面對個別國家對中非合作的惡意中傷和阻撓破壞，中非比任何時候都需要加強團結合作。

中國外交部消息，秦剛5月25日在北京出席慶祝「非洲日」招待會。埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克、剛果（金）副總理兼外長盧通杜拉及非洲各國駐華使節出席招待會。

秦剛表示，中非60年來休戚與共、守望相助，過去10年中非關係發展按下「加速鍵」，邁入構建更加緊密中非命運共同體的新時代。

秦剛指出，當下全球經濟復蘇艱難，發展鴻溝不斷拉大。他不點名批評個別國家為維護自身霸權地位，不惜挑動分裂對抗，還編造了所謂「債務陷阱」、「新殖民主義」、「民主對抗威權」等謊言和虛假敘事，對中非合作惡意中傷和阻撓破壞。

他強調，中非比以往任何時候都更需要加強團結合作，「中非關係愈緊密，世界和平就愈有保障；中非合作愈成功，世界發展也就愈有希望」。

秦剛進一步就深化中非合作提出五點建議：一是堅定維護彼此正當合法權益，在涉及彼此主權、發展和尊嚴的問題上進一步加強互相支持。二是積極推進各具特色的現代化事業，推動「一帶一路」和中國國家主席習近平提出的全球發展倡議與非盟《2063年議程》，助力非洲加快工業化、本地化、經濟多元化。三是共同推動全球治理體系改革，捍衛發展中國家共同利益。四是努力實現共同安全，為非洲和全球熱點問題「降溫」，應對非傳統安全挑戰。五是進一步加強文明交流互鑒，推動全球文明倡議在非洲加速落地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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