美國推動本土產業法案律將損害非洲經濟

拜登政府在與中國的經濟緊張關係加劇的情況下，加強了保護主義和產業政策。2022年通過的立法，釋放出數千億美元的補貼，以刺激國內可再生能源和電動汽車的生產，並支援其他減碳目標。

該立法還旨在支援本土的戰略產業，例如高端半導體，同時限制中國獲得此類技術。



作者為美國索爾茲伯里大學（Salisbury University）經濟學教授Jonathan Munemo

在觀察了第二次世界大戰以來的全球貿易模式後，我擔心我們現在正進入一個新的、更危險的時期。華盛頓的保護主義工業政策始於特朗普政府時期的中美貿易戰，在烏克蘭戰爭和對俄羅斯實施的經濟制裁推動下，它正在加劇全球經濟的碎片化。它正在通過基於地緣政治考慮來干預貿易和投資流動來達到這一點。因此，全球經濟一體化正在發生逆轉。在過去30年內，全球經濟一體化提高了生產力的增長、提高了生活水平，並減少了極端貧困。

我們可以看到這種情況的發生，因為美國的盟友用他們自身內向的保護措施來回應，並與美國保持一致，以創造一個不太依賴中國的全球供應鏈。歐盟、日本和韓國就是這樣的例子。

這可能對非洲國家產生深遠的負面影響。一些國家受到的打擊將比其他國家更大。例如，面臨債務困擾的19個非洲國家，擁有極少的財政資源以管理這些不良影響的成本。但是，幾乎所有的國家都將感受到在一個生產力較低的世界下全球產出減少，所帶來的更高通貨膨脹的影響。許多國家還將感受到區域一體化努力受阻的影響，因為進口商失去了獲得增值所需的具有價格競爭力來源的機會；而投資流動的分散也可能會限制獲取投資的機會。

這將對非洲大陸的增長和促進綠色投資的計畫產生不利的影響。

美國及其盟友用他們自身內向的保護措施，以創造一個不太依賴中國的全球供應鏈，圖為本月中的廣島G7峰會。(Getty)

美國在保護和產業政策方面的舉措

去年，美國國會批准了《晶片和科學法案》（Chips and Science Act）和《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act）。它們提供了數千億美元的資金，鼓勵國內生產晶片和潔淨能源技術。它們還旨在禁止向中國出口高端半導體及設備，並推動盟國也這樣做。

這些行為，加上拜登在2021年簽署的基礎設施法案，以更多的聯邦支出來促進美國製造的鋼鐵，共同形成了美國當前的保護主義工業戰略。

這讓歐洲和亞洲的政策制定者感到不安，他們認為這些法律不公平地有利於美國公司，並遠離了自由貿易。這還引發了對其地區的公司和投資將被吸引到美國的擔憂。這些擔憂預示着總部位於德國的大眾汽車公司3月份將在南卡羅來納州為一個新的電動品牌建造一個價值20億美元的汽車工廠。

此外，瑞典電池製造商Northvolt AB表示，於美國市場的擴張現在是其首要任務之一。就其本身而言，三星公司打算將晶片補貼用於其在德州建設的一個先進工廠。

歐盟對這些舉措不以為然，以自己的大規模補貼計畫作為回應，支援企業為低碳經濟鋪路。它還在4月通過了《晶片法案》，以數十億美元的補貼來支援該地區的半導體製造業。

其他美國盟友也在效仿。日本政府已經與華盛頓談判達成協議，允許其公司運送的關鍵礦物有資格獲得美國的補貼。

歐盟也在以數十億美元的補貼來支援該地區的半導體製造業。(Getty)

歐盟也有興趣獲得類似的協議。韓國計畫花費數千億美元投資於晶片、電池、電動汽車和其他綠色技術。

美國主導的補貼推動和出口控制，正在通過將供應鏈從中國轉向全球經濟而使其支離破碎。它們也在疏遠非歐盟和亞洲的盟友，這些盟友無法用類似的補貼支持他們的公司。

非洲國家將受到嚴重打擊

這些轉變最終將減少在國際商品和投資市場一體化方面加強取得的成果。這些成果包括更高的全球產出增長、利用新技術的機會以及企業和消費者的成本下降。

這意味着像尼日利亞、南非、埃塞俄比亞和肯尼亞這樣經濟規模較大、需要更多進口的國家，可能會受到國內成本上升和進口商品國際價格上漲的更大衝擊。這些都將導致通脹率上升，對企業和家庭不利。

另一個打擊是，包括擴大數碼經濟、改善基礎設施、加強區域貿易物流和提供金融服務在內的區域貿易一體化努力，將受到中間投入（intermediate inputs）成本提高和缺乏新技術的影響。這兩點對於建立區域價值鏈和生產多樣化都至關重要。

此外，大多數非洲國家的公司將失去機會，因為它們缺乏財大氣粗的政府支持，無法提供巨額補貼和其他激勵措施，以接近美國及其富裕盟國的規模來利用綠色投資機會。

非洲各國沒有充沛的財政資源來回應全球貿易模式的變化。(Getty)

國際貨幣基金組織指出，非洲大陸在全球經濟碎片化中損失最大。在最近的一次評估中，基金組織表示，非洲國家的成本可能高達國內生產總值的4%。

減輕影響的措施

拜登政府去年公佈的美國對撒哈拉以南非洲的戰略，似乎是解決對美國保護主義工業政策擔憂的理想平台。這是因為它的主要目標，包括説明非洲駕馭能源轉型和加強美國與非洲大陸的貿易和投資。

在這一戰略的基礎上，華盛頓和非洲的政策制定者應優先考慮以下幾點：

建立作為綠色能源轉型的關鍵成分的礦物的生產及國內加工的公私營合作關係，當中包括坦尚尼亞的鎳（nickel）、南非的鈀（palladium）和錳（manganese）、贊比亞的銅、剛果的鈷（cobalt）和津巴布韋的鋰（lithium）。

促進投資以建立強大的區域供應鏈，這應包括使非洲能夠利用數碼化等技術，以通過電子商務促進貿易。

根據《非洲增長和機會法案》，利用任何積極的影響來推動與非洲貿易的增長和多樣化。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。