NVIDIA與聯發科合作開發新處理器 顯卡率先應用於Android手機
撰文：中關村在線
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據DT報導，聯發科（MediaTek Inc.）正在與NVIDIA合作，計劃將NVIDIA圖形解決方案引入Android，並為Windows on ARM打造新品。
這是聯發科首次在其手機SoC晶片中採用非ARM公版架構。該合作的任務一是在2024年前推出具有NVIDIA圖形解決方案的旗艦移動處理器，任務二則是為Windows on ARM打造新品。
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目前，聯發科最新的旗艦U是天璣9200+，其GPU集成Immortalis-G715 MP11，而天璣9300則正處於準備階段。
據傳，雙方合作的GPU方案不僅會用於旗艦產品，還會下放到中端和主流級別。
不過，Samsung和AMD已經合作開發了Xclipse 920 GPU並將其應用於Exynos 2200上，且雙方最近還延長了合作協議，以將更多AMD GPU方案帶到手機。
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