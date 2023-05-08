韓亞航空「偷偷把全機行李卸下」　乘客下機驚覺行李仍在倫敦

韓國韓亞航空（ASIANA AIRLINES）日前發生一樁超級離譜的事件，一架預計5日從英國倫敦飛往韓國仁川的航班，因為班機故障導致延後近3個小時才起飛，想不到一陣千辛萬苦後，抵達韓國的260名乘客才發現行李箱竟然還待在倫敦，「只有人到」的情況讓受訪旅客感到相當傻眼。



根據韓媒《YTN》、《世界日報》，韓國航空業關係人士今（7）日透露，原本預計5日晚間8時30分從英國倫敦希斯洛國際機場起飛的韓亞航空OZ522班機，因為機上液壓系統發生故障，為了進行維修工作，該航班的起飛時間延誤了足足將近3個小時。

為了安全和保險起見，航空公司決定限縮該架航班的運載重量，下令將260多名乘客的托運行李全部卸下。

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然而在過程中竟然完全沒有透過機上廣播告知乘客，導致乘客全部都一頭霧水，直到班機即將降落在仁川國際機場前，乘客才於6日晚間7時20分得知，行李竟然已和自己相隔十萬八千里，還卡在遙遠的倫敦。

對此，韓亞航空關係人士表示：「托運行李將於周一宅配至各位乘客的住處地址，造成不便敬請見諒。」

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不過，受害乘客還是不願領情。

一名李姓乘客受訪時抱怨：「韓亞航空直到飛機都已經準備要降落機場了，才告訴我們托運行李被放在倫敦。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】