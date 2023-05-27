韓亞航空機艙門突開　英勇乘客還原制伏疑犯經過：他對我笑了一下

韓國韓亞航空（Asiana Airlines）編號為OZ8124客機5月26日早上11時49分自濟州飛往大邱期間一道緊急出口艙門突然被打開，肇事男子事後被捕。當時空中服務員未能及時制止，所幸一名乘客奮力制伏意圖跳機的疑犯，避免憾事發生。



韓聯社稱坐在疑犯鄰座的乘客李潤俊憶述過程，稱他搭機準備回大邱過生日，沒想到「生日前一天差點變忌日」，落機後猶有餘悸。

此事發生在接近地面的半空，因此機艙內外壓力差不大，否後果不堪設想，但9名乘客因驚嚇過度呼吸出現問題需送醫，也為包括李潤俊在內的機上乘客造成心理陰影。

現年48歲的李潤俊是因帽子跟耳機突然飛走，才發現機艙門打開了，「那人（疑犯）好像看着我笑了一下」。

他稱事發前他在看手機裏的照片，沒注意到艙門為何會被打開。

他憶述剛登機時疑犯看來狀態已很不好；在客機飛行期間，疑犯一直左顧右盼，多次與他有視線接觸。他說：「門打開後，他看着我笑了一下，然後又露出驚恐的表情」。

▼有人在機艙內拍下現場影片：

李潤俊說：「我發現坐在斜對面的空中服務員似乎在用眼神示意要我做什麼，一直用懇切的眼神看着我」，在這短短數秒間，飛機輪胎發出着陸的碰撞聲，李潤俊同時也聽到旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，回頭一看發現疑犯已站起來，扶着艙門旁邊的牆壁往後看。

李潤俊稱聽到之前一直向他打眼色的空中服務員大叫「請幫幫忙」，於是立刻伸出左手抓住疑犯後頸，他稱當時因不能解開安全帶，只能有限的活動範圍內伸出雙手出力制伏他，三、四名空服員在他與疑犯糾纏數秒後跑來幫忙，之後也有其他乘客陸續過來幫手，將疑犯拖到機內走廊上。

李潤俊說：「我們也沒想到那個人是犯人，以為他是因為太害怕打算跳機」。

圖為2015年2月7日，韓亞航空一部波音747-400飛機在美國加州三藩市國際機場停機坪滑行。 （Reuters）

他稱當時坐在後排的小學生都嚇得哭出來：「完全就是一片混亂」。

李潤俊稱看到網上很多人罵空服員，為此覺得很心痛。他強調多得空服員鎮定處理才沒導致更大事故，「尤其是那位一直向我打眼色的空服員，一直到最後都很冷靜地行動」，避免在飛機着陸前有乘客為制伏犯人擅自離座位可能導致的意外。

公司稱機上並非所有逃生門旁邊都有安排空中服務員，被他打開的這扇門事旁沒有空服員座位，因此空服員欲制止他時為時已晚。

韓國《朝鮮日報》引述警方消息報道，被捕男子聲稱因為近日失業，導致壓力很大，在飛機降落時心中感到憋悶，想快點下飛機，所以打開飛機艙門。

【延伸閱讀】漢莎航空客機「空中被雷劈」急墜1000呎 乘客彈飛直撞天花板濺血（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

韓聯社稱航班26日準備降落大邱國際機場前，在離地面213米、相當於71層樓高時，緊急出口艙門突然被打開，導致全機乘客恐慌，12名乘客出現呼吸問題，9人被送院。飛機後安全降落在大邱機場，男子隨即被警方以涉嫌違反《航空保安法》拘捕。

報道指在艙門打開之際，受氣流影響男子差點掉出機外，所幸機組人員及乘客合力把他拉回機內。有乘客指當時相當恐慌，以為快要墜機，機內尖叫聲不斷。機師亦未有作機內廣播，只是快速把飛機降落在機場上。報道指男子高1.8米重逾100公斤，被捕時需由多人把他拖離飛機。

【延伸閱讀】災難資訊平台揭飛機墜機真相：乘客隨時不知情 身體被撕碎未算慘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

韓媒稱男子此舉或已違反《航空保安法》。根據法例，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違者最高可判處10年以下有期徒刑。警方擬在進一步對他盤問後，以涉嫌違反航空安全法為由，料在27日稍晚時間就他申請拘捕令。

警方稱男子在接受盤問時聲稱，他最近失業後壓力很大，打開門是因為感到很憋悶，想快點落機。

JTBC報道，男子的母親告訴警方，他從大概1年前就開始住在濟州島，最近女友向他提出分手。

【延伸閱讀】美國聯合航空客機狂冒火光情況驚心 機體部份碎片落下影片瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

相關圖輯：【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼