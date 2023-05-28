土耳其大選｜第2輪投票展開　民調：埃爾多安領先1%

由於土耳其現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和其主要競爭對手反對黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）在第一輪投票所得票數都未有達到贏得總統選舉所需的超過50%門檻，這個國家5月28日舉行其歷史上總統選舉的首次第2輪投票。但值得注意的是，兩人得票率僅相差不足5個百分點。



土耳其選民28日會在上午8時（香港時間下午1時）至下午5時（香港時間晚上10時）前往投票站投票，決定下任總統會是克勒奇達爾奧盧還是埃爾多安。

中東民調組織觀察網站（Al-Monitor）25日公布其與普雷邁斯數據分析公司（Premise Data）合作、19日至23日在土耳其對970名受訪者進行的民意調查。

結果顯示，40%受訪者支持埃爾多安，39%受訪者支持克勒奇達爾奧盧，兩者相差1個百分點。

投票率

根據俄衛網，土耳其大選第1輪投票率為87.04%，國內參加投票的選民人數為60,697,843人，國外則有3,286,786人。儘管總人數已達64,113,941人，但仍有約670萬人沒有參與投票。

土耳其最高選舉委員會（Supreme Election Council，YSK）發布消息稱，在土耳其駐外代表處進行的總統選舉第2輪投票已結束，總共有超過185萬公民在土耳其駐外國代表處投票，投票人數超過第一輪投票人數，創歷史新高。

↓埃爾多安在Twitter發講話影片拉票：

第1輪投票情況

土耳其14日舉行的第一輪投票共4名總統選舉候選人參加。埃爾多安獲49.51%選票領先，克勒奇達爾奧盧以44.88%得票率緊追其後，土耳其ATA聯盟候選人奧甘（Sinan Oğan）以5.17%票排名第3，祖國黨（Homeland Party）候選人因傑（Muharrem Ince）獲0.43%票。

因傑在大選前3天、11日宣布退選，由於時間原因，選舉委員會未能把他從候選人名單中刪除。外界普遍認為因傑退選或增加克勒奇達爾奧盧擊敗埃爾多安的機會。

由於無人達過半數當選門檻，得票率前2名候選人須參加第2輪角逐。第2輪投票28日舉行，因支持奧甘的選民將決定選舉結果，土耳其傳媒稱奧甘為「造王者」。

奧甘（Sinan Oğan）22日宣布自己在大選中支持埃爾多安，呼籲自己的支持者在第2輪選舉中支持現任總統連任。另一小黨勝利黨黨魁厄茲達（Ümit Özdağ）則支持克勒奇達爾奧盧。