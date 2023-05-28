C919首航成功各界祝賀　美媒：波音空中巴士首次面臨小挑戰

中國東方航空公司（東航）5月28日使用中國商飛公司（COMAC）全球首架交付的C919大型客機，美國波音公司（Boeing）、歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus，又譯：空中客車）紛紛表示祝賀。美媒指，這是波音和空中巴士首次面臨具象徵意義的小挑戰。



東航28日上午10時32分執行MU9191航班從上海虹橋機場起飛飛往北京首都機場，開啟這一機型全球首次商業載客飛行。

波音和空中巴士其後在微博向東航和商飛致以誠摯祝賀，商飛也回覆這兩間公司表示感謝。

中國駐新加坡大使館28日也在Facebook表示：「熱烈祝賀C919圓滿完成首個商業航班飛行！期待C919飛的更高、更遠，飛向世界各地！」

新華社稱，標誌C919的研發、製造、取證、投運全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式起步。

《德國之聲》稱，中國尋求在全球飛機製造市場分一杯羹之際，C919首航成功，這是中國數十年來努力在航空領域中與西方對手競爭的一個里程碑。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）則指，中國C919客機首次商業載客飛行成功，這標誌着在波音和空中巴士其中一個最重要的市場上，這2間企業首次面臨小規模但具象徵意義的挑戰。

報道指，這次飛行標誌中國國家主席習近平某種抱負的里程碑，那就是在包括航空在內的戰略產業方面，中國不再依賴外國技術。

這間傳媒認為，儘管獲中國領導人支持和擁有現成的市場，但商飛通往成功的道路依然陡峭，不過對於愈來愈擔心遭受華府制裁打擊的國家來說，C919為他們提供了選擇。

這些傳媒都提到中國飛機依賴外國技術，不過法媒稱，隨着中國與西方關係惡化，中國第一架具大規模商業潛力的本土噴射客機會減少對外國技術的依賴，為了在關鍵科技方面實現自給自足，中方在國產噴射飛機生產上投入大量資金。