移民｜英國蔬果供應緊張超市推限購令　移英港人嘆: 雞蛋都要配給

英國近來陷能源危機，電費、煤氣費等多種生活支出大升有，不少移英港人都因此感到非常困擾。日前英國多家超級市場宣布限制顧客購買蔬果產品的數量，社交平台上流傳多張貨架空空如也的照片。



綜合外媒指，英國大型連鎖超市，如Aldi、Tesco及Asda等因供應緊張而推行限購令。多家超市限買番茄、青瓜和青椒，當中Morrisons更是限制每位客人每款只可以買2件。而最多種產品實行限制的是Asda，番茄、青瓜、青椒、生菜、沙律包、西蘭花、椰菜花及紅莓中客人只可以每款選購3樣。

英國零售商協會（British Retail Consortium）指這次限購潮主要是因為北非、南歐、摩洛哥及西班牙這些主要輸入源出現寒冷、暴雨及水浸等令蔬果嚴重失收，亦有渡輪班次因受到惡劣天氣影響而取消，令英國的貨架空虛。

移英港人YouTuber「鬆仔ZonJai」日前亦在影片中談及事件，形容問題「比想像中嚴重」。分享到從朋友在超級市場拍的照片中看到，蔬菜櫃的貨品只剩3份之1，不少貨架都空空如也。鬆仔表示問題不只是在南部的沿海地區發生，英國中部、曼城等大城市亦出現短缺；最顯著是沒有番茄。又提到雞蛋在倫敦遭前亦因貨源短缺甚至實行配給制。笑道每次只能買幾件，「好似儲龍珠咁」。

英國零售商協會指預計缺貨情況將會持續數星期（BBC 截圖）

除了北非及南歐這些主要供應源因惡劣天氣而失收之外，英國本地的農夫亦能源及土壤成本高而出產量下降。英國零售商協會表示12月至3月這個時期英國有95%番茄及90%生菜都是靠輸入供應貨源，因此相信蔬果缺貨情況將會持續數星期。

👉內地女遊客為港人大平反！冷漠傳聞全是假？更因一事大讚港女暖心

👉日本梅毒患者再創新高 女病人激增40倍推免費檢測 驚揭播毒主因

同場加映：將軍澳學校聘清潔工日薪5位數 網民：就算捉鬼都制 負責人咁講

每個打工仔都有一個夢想。就是要找一份筍工！日前有港人就在網上分享一份超級筍工的招聘廣告，上面寫到一間將軍澳的學校請清潔員，日薪竟然高達1萬2千元？！👉👉👉將軍澳學校聘清潔工日薪5位數 網民：就算捉鬼都制 負責人咁講