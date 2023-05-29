土耳其大選｜埃爾多安得票約52%獲勝　拜登普京澤連斯基等祝賀

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在5月28日舉行的總統大選第2輪投票中擊敗反對黨領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu），美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）和澤連斯基等國家領導人紛紛表示祝賀。



根據土耳其傳媒阿納多盧通訊社（Anadolu Agency），在點算99.85%選票後，埃爾多安得票率為52.16%，克勒奇達爾奧盧得票為47.84%。

土耳其最高選舉委員會主席耶內爾（Ahmet Yener）28日較早前表示，在點算 99.43%選票後，埃爾多安得票率為52.14%，克勒奇達爾奧盧得票為47.86%，餘下未點算的選票不會改變選舉結果。

澤連斯基說，期待進一步加強烏土的戰略夥伴關係並就歐洲的安全穩定價錢合作。

拜登稱，期待作為北約（NATO）盟友在雙邊議題和全球共有的挑戰上繼續合作。

根據俄衛網，克里姆林宮發布消息稱，普京致電祝賀埃爾多安連任土耳其總統，同時指出埃爾多安贏得大選是其在擔任總統期間忘我工作帶來的合理結果。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）等國家領袖也相繼祝賀埃爾多得勝。

而在選舉結果正式公布前，卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）已透過Twitter 祝賀埃爾多安得勝。