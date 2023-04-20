陪朝鮮領袖金正恩視察「宇宙開發局」　金朱愛手持一物惹眼

朝鮮（另稱北韓）官媒19日發布新聞照片，領導人金正恩再度帶着女兒金朱愛（另稱金主愛）現身，兩人視察國家宇宙開發局。



金正恩指示應如期發射衛星「軍事偵察衛星1號」，並強調衛星的重要性，不過另一個成為焦點的是，朝鮮第一千金在一張照片中，手裏拿着父親的火柴盒。

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金朱愛年僅10歲卻開始與父親出入許多重要場合，有媒體稱這顯示有金正恩想及早培養直系下一代成為接班人的意味，在民眾心中定下「金氏王朝」下一代共主的印象，也將金正恩胞妹、金朱愛姑姑金與正冷凍在核心邊緣。不過暫時未有任何可信的報道可證據這一說法。

從朝鮮釋出的一系列照片中可看出，除了金正恩父女倆所有人仍戴着口罩，可能在疫苗極度缺乏的情況下，朝鮮仍顧忌COVID-19的影響。

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不過「老煙槍」金正恩到哪都還會抽煙，也不管女兒在不在，其中一張照片金朱愛更是把父親的火柴盒拿在手中，但不清楚什麼特別意思。

朝鮮偵查衛星最快能在本月發射，外界對於朝鮮科技是否具有這項能力多抱質疑態度，不過有消息稱朝鮮與俄羅斯近期展開國防合作，衛星技術水準恐怕已比外界所知的更進步。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】