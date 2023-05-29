烏克蘭網球女將拒與白羅斯對手握手被狂噓　反駁稱觀眾應感慚愧

俄烏戰爭爆炸引發的矛盾由戰場蔓延到國際社會與各式賽場，烏克蘭網球女將瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）28日在法網不敵白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）後拒與對方握手，前者遭球迷狂噓。



第39種子的瑪達歌絲迪克28日在中央球場（Court Philippe-Chatrier）以3:6、2:6不敵現年25歲的第2種子莎巴蘭卡後直接離場，在她收拾裝備時，現場噓聲四起。

她對此表現意外，並回應說：「我沒想過這會發生，人們應感到慚愧，這些人在戰爭結束10年後將後悔這麼做。」

2023年5月28日，現年25歲白羅斯女將莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka，紅衣者）在法網以3:6、2:6擊敗現年20歲烏克蘭網球女將瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk，藍衣者）。瑪達歌絲迪克落敗後拒與莎巴蘭卡握手，徑直離開球場。（Reuters）

莎巴蘭卡在聽到噓聲時一頭霧水，以為那是針對她，後來意識到是在噓瑪達歌絲迪克後。

莎巴蘭卡說：「我們都知道烏克蘭女孩不會和我們握手，所以這對我們來說並不奇怪；但今天的觀眾可能感到驚訝，他們認為這是對我作為一名球員的不尊重，這就是他們噓她的原因。」

2023年5月28日，現年25歲白羅斯女將莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在法網第一局勝出。她最終以3:6、2:6擊敗現年20歲烏克蘭網球女將瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）。瑪達歌絲迪克落敗後拒與莎巴蘭卡握手，在場有球迷狂噓。（Reuters）

莎巴蘭卡也強調自己的反戰立場，「我說過很多很多次，這個世界上沒有人，無論是俄羅斯還是白羅斯運動員支持這場戰爭，如我們能以任何方式阻止戰爭，我們就會去做，但不幸的是，它不掌握在我們手中。」她稱在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）公開稱讚她後，擔心與烏克蘭球員之間的緊張關係只會增加。

白羅斯在俄烏戰爭中支持烏克蘭的立場，讓代表該國出外參賽的運動員與其他國家代表陷入矛盾。圖為2023年4月5日白羅斯總統盧卡申科訪問俄羅斯莫斯科，與俄羅斯總統普京會面並握手。（Reuters）

現年20歲的瑪達歌絲迪克和母親、姐姐住在摩納哥，但她的父親和祖父仍在基輔（Kyiv），由於基輔28日遭到「俄烏開戰來最大規模無人機襲擊」，28日賽後，她自稱前一晚一直無法入睡，早上5點還在查看手機，「每當我出場時，都會盡量把情緒擱在一邊，我覺得我比以前好多了，但是這已變成生活的一部份。」

瑪達歌絲迪克自開戰來已多次拒與俄、白羅斯選手握手，2019年擊敗俄國對手格拉捷娃（Varvara Gracheva）個人生涯首項ATX巡迴賽冠軍時還曾跪地痛哭，獻給「所有正在為國家戰鬥與死去的人」也未有按照慣例與對方握手。