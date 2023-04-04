支持烏克蘭運動員淪口號？　俄羅斯運動員勢重返5月跆拳道世錦賽

隨國際奧委會（IOC）早前修改指引，建議讓俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員以中立選手身份參賽，對一眾即將踏入2024巴黎奧運計分周期的項目產生連鎖反應。

繼劍擊、乒乓球和柔道項目後，5月舉行世界錦標賽的跆拳道，亦準備重新迎接兩個選手參賽。



5月舉行世界錦標賽的跆拳道，亦準備重新迎接俄羅斯和白羅斯選手參賽。（Getty Images）

俄羅斯因軍事入侵烏克蘭，令該國和同盟國白羅斯運動員受國際體壇杯葛，不過戰事逾年未息，IOC轉風向，呼籲讓兩國選手以中立身份參賽。

奧運三大項目劍擊、乒乓球和柔道，早前已接納俄羅斯和白羅斯選手以中立身份參賽，國際跆拳道聯盟周一舉行特別視像會議後表示，會跟隨IOC指引，但同時指出，會成立一個審查委員會「確保選手和支援人員中立身份」，如發現運動員支持戰爭或受聘於國家軍隊或國家安全機構，將會被逐出賽事。

國際跆拳道聯盟強調「會持續支持烏克蘭運動員，並確保他們能參與跆拳道賽事。委員會再次呼籲烏克蘭社群和平和團結。」跆拳道世錦賽5月29日在阿塞拜疆巴庫上演，烏克蘭政府早前聲稱，假如奧運外圍賽及積分賽俄羅斯選手有份參賽，烏克蘭的運動員將不准參賽有關賽事。