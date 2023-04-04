支持烏克蘭運動員淪口號？ 俄羅斯運動員勢重返5月跆拳道世錦賽
撰文：吳慕兒
出版：更新：
隨國際奧委會（IOC）早前修改指引，建議讓俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員以中立選手身份參賽，對一眾即將踏入2024巴黎奧運計分周期的項目產生連鎖反應。
繼劍擊、乒乓球和柔道項目後，5月舉行世界錦標賽的跆拳道，亦準備重新迎接兩個選手參賽。
俄羅斯因軍事入侵烏克蘭，令該國和同盟國白羅斯運動員受國際體壇杯葛，不過戰事逾年未息，IOC轉風向，呼籲讓兩國選手以中立身份參賽。
奧運三大項目劍擊、乒乓球和柔道，早前已接納俄羅斯和白羅斯選手以中立身份參賽，國際跆拳道聯盟周一舉行特別視像會議後表示，會跟隨IOC指引，但同時指出，會成立一個審查委員會「確保選手和支援人員中立身份」，如發現運動員支持戰爭或受聘於國家軍隊或國家安全機構，將會被逐出賽事。
國際跆拳道聯盟強調「會持續支持烏克蘭運動員，並確保他們能參與跆拳道賽事。委員會再次呼籲烏克蘭社群和平和團結。」跆拳道世錦賽5月29日在阿塞拜疆巴庫上演，烏克蘭政府早前聲稱，假如奧運外圍賽及積分賽俄羅斯選手有份參賽，烏克蘭的運動員將不准參賽有關賽事。
IOC讓俄羅斯運動員「復常」參賽兩面不是人 俄烏兩國同表憤慨巴黎奧運︱聯合國顧問聲稱「應讓俄羅斯軍人參賽」 成功惹眾怒俄羅斯選手重獲參賽資格 逾300劍手聯署向國際奧委會抗議︱劍擊烏克蘭劍手南京世界盃拉橫額被阻 「FIE跟俄羅斯有何分別？」2024巴黎奧運︱國際奧委員有意讓俄羅斯運動員參賽 30國表態反對巴黎奧運｜烏克蘭田徑冠軍戰死 巴黎市長：不歡迎俄羅斯參加奧運杭州亞運｜俄羅斯獲邀參賽 多個問題待釐清 或打擊港隊獎牌希望體育熱話｜俄羅斯奧運五金得主神秘出走 俄媒狠批行為「醜陋」拳擊︱國際拳擊協會力撐俄羅斯會長 重返2028奧運最後希望料幻滅歐國盃2024｜俄羅斯被禁參加外圍賽 有支球隊不能跟烏克蘭同組F1｜總裁稱賽事「永不回到俄羅斯」 俄方批賽會政治化要求退款