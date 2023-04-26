網球｜溫網將承擔烏克蘭球手住宿費用　場地禁止俄羅斯國旗及標誌

將在7月3日至16日舉辦的溫布頓網球公開賽（簡稱：溫網）在周二宣布，會承擔烏克蘭球手今年草地賽季的住宿費用，並會將門票收入一部分捐作支援烏克蘭救災工作。

不過賽會上月亦宣布准許俄羅斯及白羅斯球手以中立身份參賽，意味着他們希望在堅持反俄羅斯入侵的立場下，保證該兩國球手的參賽權利。



溫網主辦方全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club）董事會主席伊恩曉域（Ian Hewitt）表示，他們將會支付烏克蘭球手在草地賽季參加資格賽與正賽的住宿費用，當中包括溫網前的ATP及WTA巡迴賽以及溫網本身。而且他們也有機會在法國網球公開賽完結及溫網資格賽開始前，在溫布頓或旁邊的瑟比頓（Surbiton）練習。

伊恩曉域宣布他們將會支付烏克蘭球手今年在草地賽季的住宿費用。（Getty Images）

他亦提到，會為每張賣出的門票捐贈1英鎊，捐作支援烏克蘭救災工作，預計這筆款項會超過50萬英鎊（約487.7萬港元），同時賽會亦將邀請1000名烏克蘭難民到溫網欣賞賽事，並會承擔他們的門票、飲食及交通費用。

這一系列的措施，明顯都是在表明溫網支持烏克蘭、反對俄羅斯發動戰爭的立場，不過上月他們宣布准許俄羅斯及白羅斯球手以中立身份參賽，亦曾引來爭議。對此他表示那是他們認為「今年溫網最合適的安排」，但同時承認是一個「相當艱難而具有挑戰性的決定。」

「這是我們與給予全力支持的英國政府，以及國際網球利益相關機構共同作出的決定，」伊恩曉域表示。「但這絲毫不會減少我們對俄羅斯非法入侵烏克蘭的譴責。」

白羅斯或俄羅斯球手，今年能以中立身份參加溫網，包括莎巴蘭卡。（Getty Images）

在上月發表的聲明中，溫網規定該兩個國家的參賽球手不得以各種形式支持入侵烏克蘭，亦禁止他們接受來自俄羅斯或白羅斯政府的資助（包括由國家經營或控制的公司資助）。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，今年溫網場地將不允許出現俄羅斯和白羅斯的國旗，任何支持戰爭或該兩國政權的符號或標誌亦將被禁止。此外，今屆溫網比賽不會被轉播至該兩個國家，也不歡迎他們的傳媒。

今屆溫網場地內將禁止出現俄羅斯及白羅斯國旗。（Getty Images）

溫網以一連串的決定，顯示出支持烏克蘭的反戰立場，但出於商業和公平考量，亦在讓步下放寬限制，保證了俄羅斯和白羅斯球手的出賽權利。去年溫網便直接禁止該兩個國家的所有球手參賽，這種過於強硬的做法亦惹來爭議，祖高域便曾說：「運動員是去打比賽的，如果僅是因為他們來自某個國家，便把他們從這項運動驅逐出去，那是一個糟糕的決定。」

對於烏克蘭球手而言，在場上遇到他們定然不是值得高興的事情，但在球迷角度，當然希望能拋開政治因素，在這項大滿貫賽事上看到丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）、魯比夫（Andrey Rublev）、莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、卡莎堅娜（Daria Kasatkina）等頂尖球手獻技。

球迷有望在今屆溫網看到俄羅斯一哥丹尼麥維迪夫參賽。（Getty Images）

全英草地網球俱樂部總裁莎莉保頓（Sally Bolton）亦1表示，目前俄羅斯及白羅斯已有一些球員正簽署或已簽署相關參賽協議，但她拒絕透露具體人數。