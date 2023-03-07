網球｜烏克蘭少女挫俄國球手奪冠跪地痛哭　賽後將錦標獻給國家

烏克蘭女子網球手瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk），於周一（6日）擊敗俄羅斯球手格拉捷娃（Varvara Gracheva），奪得個人生涯首項ATX巡迴賽冠軍。

賽後她表示要將這項冠軍獻給「所有正在為國家戰鬥與死去的人」，也未有按照慣例與對方握手。



年僅20歲的歌絲迪克今次為首度打入ATX公開賽決賽，面對來自俄羅斯的格拉捷娃，他以直落兩盤6：3和7：5勝出。眼見對手最後一球打出界，歌絲迪克確認勝出一刻，立刻跪在地上失聲痛哭。

在賽後的頒獎典禮上，歌絲迪克感慨萬分：「贏得這項錦標，對現在的我來說十分有意義。我希望將這個冠軍獻給所有正在為烏克蘭奮戰及死去的人民。」

據西班牙《馬卡報》報道，來自烏克蘭基輔的歌絲迪克，在今年較早前在澳洲公開賽時，便因公開表明不會與任何俄羅斯及白羅斯球手握手的言論而登上過頭條，今場擊敗對手後，她亦沒有按照慣例走到球網前與對方握手，在走過場邊時也對落敗的格拉捷娃視若無睹。

英國《衛報》亦指出，歌絲迪克經常抱怨賽事允許俄羅斯和白羅斯的球手參加比賽，她也批評這兩個國家的參加者，並沒有出聲譴責過那些侵略戰爭的行為。

這是自2021年的絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）後，首次有烏克蘭女球手奪得此項錦標，賽後歌絲迪克的世界排名上升至第40位。