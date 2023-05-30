俄烏戰爭｜博雷利：俄羅斯取勝前不會願意談判

撰文：蕭通
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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）5月29日表示，他相信俄羅斯在贏得烏克蘭戰爭之前，不會願意談判。對於今個夏天的戰事發展，他也坦言並不樂觀。

博雷爾表示，目前俄烏雙方都專注軍力，俄羅斯顯然有贏得戰爭的意願，且在實現其軍事目標之前，不會停止戰事，也不會願意談判。

面對俄羅斯軍隊5月29日對烏克蘭多地發動攻擊，尋求在烏克蘭反攻之前取得優勢。 博雷利坦言，擔心戰爭到夏天仍將繼續。他又指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）集結了超過30萬名士兵，是他發動入侵時的2倍。

博雷利表示，俄羅斯對烏克蘭的軍事部署龐大，仍在每天轟炸烏克蘭並摧毀民用基礎設施。他認為，歐盟須做好準備，繼續幫助烏克蘭，否則烏克蘭恐無法自衛。

與此同時，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯5月29日空襲頓涅茨克東部地區的托列茨克（Toretsk），造成2人死亡、8人受傷。

基里連科表示，29日上午11時30分左右，俄羅斯向戰前人口約30,000的托列茨克投擲炸彈，令當地加油站和建築受損。當局正展開救援工作，並敦促其餘居民撤離。基里連科批評，俄羅斯每日都在蓄意襲擊頓涅茨克地區的平民。

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