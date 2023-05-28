俄羅斯被指基輔日施襲　烏克蘭：開戰以來最大規模無人機攻擊

烏克蘭基輔市軍事管理部門負責人波普科（Serhii Popko）稱5月28日凌晨，基輔遭到俄軍入侵以來最大規模的無人機襲擊。襲擊在烏首都基輔紀念建城之日「基輔日」（Kyiv Day，5月28日）前夕發生，有人傷亡。



基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱事件中一名41歲男子死亡。此外一層非住宅大廈的7層高建築物有瓦礫墜落，引發火災，一名35歲女子因此送院。烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一名61歲女子及一名60歲男子死於這場空襲。

烏克蘭軍方稱這一波自27日晚開始的襲擊，以伊朗供俄的Shahed無人機來說，是歷來數量最多的一次。有54部Shahed無人機出擊，當中52部被烏克蘭防空系統擊落。

烏克蘭大部份地區在夜間發布防空警報，當局稱持續5小時。

俄衛網28日引述烏克蘭媒體稱，除了基輔發生一系列強烈爆炸。烏克蘭日托米爾州（Zhytomirs'ka oblast'）、蘇梅州（Sums'ka oblast'）和切爾卡瑟州（Cherkas'ka oblast'）也響起爆炸聲。隨後，基輔政府在社交媒體上報道，戈洛謝耶夫斯基區一間企業發生火災。