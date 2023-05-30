研究：新加坡私宅價錢與租金亞太45市居冠　每平方米價格香港最高

一項最新研究指出，新加坡私人住宅的價格和租金超越香港，是亞太45個主要城市之中最貴。儘管如此，由於新加坡政府組屋更可以負擔，使新加坡擁屋比率達近90%，是各城市之中最高的。



城市土地學會（Urban Land Institute，簡稱ULI，又譯城市土地研究所）星期二（5月30日）發布的《ULI亞太住宅可及性指數報告2023》中指出，香港、上海、東京和首爾的擁屋比率較低，反映了高房價和門戶城市的人口流動更強。

報告共研究亞太八個國家和地區的45個主要城市，包括新加坡、澳大利亞、日本、韓國、中國、印度、越南和菲律賓。

新加坡私宅的房價中位數為120萬美元（162萬新加坡元），高於香港的116萬美元。

每平方米價格香港最高

若按照每平方米的房價來看，香港依然是最貴的，達1萬9678美元，深圳和新加坡私宅緊跟在後，達1萬零876元和1萬零715元。

從租金來看，新加坡私宅的月租中位數約2600美元，高於香港的1686美元。

新加坡家庭最富裕，家庭年收入中位數達8萬7900萬美元，排在第二和第三則是澳洲悉尼和墨爾本，達8萬1664美元和7萬7216美元。

報告從兩個角度來探討亞太主要城市的住宅可及性。第一，從房價中位數對比家庭年收入中位數來看擁屋條件；第二，從月租中位數對比家庭月收入來看租屋條件，比率越小代表越可以負擔。

從房價中位數與家庭收入中位數比率來看，澳洲布里斯本公寓和新加坡政府組屋最可負擔，為4.5和4.7。

本文獲《聯合早報》授權轉載

