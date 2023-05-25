新加坡候任總理黃循財指「去風險化」玩過火　全球經濟將更脫鈎

正當一些西方國家熱衷炒作所謂「去風險化」之際，新加坡副總理兼財政部長黃循財當地時間5月25日指出，如果在地緣政治緊張局勢之下「去風險化」（de-risking）過了頭，「全球經濟最終將變得更加分散化和脫鈎化」。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：熊超然



據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，作為新加坡候任總理和第四代領導人的領軍人物，黃循財當天是在日本東京參加第28屆國際交流會議「亞洲的未來」（The Future of Asia，日本經濟新聞社主辦）時發表上述言論的。

他表示，他本人很理解為何一些國家和公司希望在中美之間的緊張關係中保護自己免受風險和傷害，因為沒人想在原材料、關鍵零部件或技術方面過度依賴單一供應商。

值得一提，黃循財講話之際，正是G7國家多用「去風險化」來其形容對華政策。然而，黃循財也強調，這樣的「去風險化」可能會導致「意想不到的後果」。「很難想像，以目前的雄心和規模，（『去風險化』）如何能嚴格局限於少數幾個『戰略』領域，而不影響更廣泛的經濟互動。」

圖為七國集團（G7）領導人2023年5月19日在日本廣島舉行峰會期間，到訪廣島和平紀念公園。（G7廣島峰會網頁）

就在黃循財發表這番觀點的前幾天，七國集團（G7）剛剛在日本廣島舉行本年度G7峰會。在此次G7峰會上，會議公報一邊不遺餘力地針對中國炒作所謂「去風險化」，一邊又聲稱把「不與全球第二大經濟體中國『脫鈎』」放在重要位置。

觀察者網注意到，除了G7公報，峰會還發布了一份關於「經濟韌性與經濟安全」的聲明文件。該聲明稱，G7成員國對「經濟脅迫」表示嚴重關切，將在各自國內層面，使用現有工具，並開發新工具，以「阻止和打擊使用脅迫性經濟措施」。

這份獨立於G7公報的聲明文件並未提到中國，但外界普遍認為是針對中國。5月20日，中國外交部發言人就七國集團廣島峰會炒作涉華議題答記者問時指出，七國集團嘴上唱着「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

圖為七國集團（G7）領導人2023年5月19日在日本廣島舉行峰會。（G7廣島峰會網頁）

對於世界上超級大國之間的緊張關係，黃循財擔心，這將再次引發其他各國被捲入潛在的衝突和對抗之中。他提到，台海地區的緊張局勢正在加劇，而大國的各自政策也沒有發生改變，事實上，在各自國內政治壓力的驅使下，大國都在「進行相互回應」，而「每個動作都會引發另一個動作的反擊」。

在這種情況下，黃循財強調了東盟所作努力的重要性，稱各國不僅在該地區內部加強防務和安全組織之間的合作，也包括與外部夥伴展開合作。他說，東盟國家不希望偏袒任何一方，跨越地緣政治分歧的交流會促進相互信任和理解。

對於日方提出的所謂「自由開放的印太計劃」，黃循財表示，新加坡願意在包括地區安全在內的地區事務中發揮「更積極的作用」。他還表示，亞洲有機會發展自己的區域性機制，而不是僅僅依賴於全球性機構，他特別提到了亞洲開發銀行（ADB）和由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）。

與此同時，他也指出，重要的是，「要認識到（這些機構）不能取代具有彈性的全球性機構」，而亞洲作出的努力「必須與加強經濟秩序的更廣泛改革相輔相成」。

圖為新加坡副總理兼財政部長黃循財2023年5月25日在日本東京參加第28屆國際交流會議「亞洲的未來」（The Future of Asia，日本經濟新聞主辦）。（Twitter @@LawrenceWongST）

2022年4月16日，新加坡總理李顯龍宣布，黃循財已確定將出任新加坡下一任總理，是新加坡第四代領導人的領軍人物。2022年6月6日，黃循財被任命為副總理。

在談及新加坡國內政治時，外界非常關注黃循財何時接棒李顯龍。在被問及此事時，黃循財重申，「領導班子何時交接棒」關鍵在於大選時間點，下屆大選必須不遲於2025年舉行。

「領導何時更替，也就是我什麼時候接任總理，可能在大選前或大選後，這些都是選項，我們還未決定，但這是遲早的事，只是時間問題。」黃循財稱，若是在大選前，他本人將帶領團隊競選，若是在大選後，現任總理李顯龍顯然會繼續擔任人民行動黨領袖，他本人也仍會在競選中扮演關鍵角色。

黃循財表示，他們會向選民清楚說明領導班子交棒的計劃，但前提是，人民行動黨贏得新加坡人的信心與委託。而當下，他還有許多工作要做，以處理新加坡人關心的國內議題，包括經濟、就業、生活支出和住房等各方面。

《日經亞洲》介紹稱，黃循財5月25日的演講，同時也拉開了日本經濟新聞社主辦的這場年度會議的序幕。2023年，第28屆國際交流會議「亞洲的未來」的主題是——「利用亞洲力量應對全球挑戰」，會議議程將探討如何處理緊迫問題，包括中美分歧、俄烏衝突、氣候變化和通貨膨脹等議題。