普京逮捕令在身　克宮：俄羅斯將「適當」參加南非峰會

針對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否出席將在南非舉行的金磚五國集團峰會，克里姆林宮說，俄羅斯將以適當程度參加。



路透社報道，南非作為國際刑事法院(ICC) 的成員，理論上將被要求根據法院逮捕令，以涉嫌戰爭罪逮捕普京。然而，南非已邀請普京參加8月22日至24日的金磚五國集團（BRICS）峰會，成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期二（5月30日）在新聞發布會上說：「俄羅斯非常重視這種一體化形式的發展。俄羅斯將以適當程度參加這次峰會。」在被問及南非執行逮捕令的可能時，佩斯科夫說： 「當然，我們在如此重要的形式下，最起碼要指望夥伴國不被這種非法決定所引導。」

佩斯科夫說，關於這個問題的進一步細節將在日後宣布。

國際刑事法院於2023年3月對普京發出逮捕令，指控他犯下從俄羅斯佔領的烏克蘭領土上強行驅逐兒童的戰爭罪。莫斯科否認犯下包括強迫驅逐兒童的戰爭罪，並稱國際刑事法院沒有權力逮捕，因為俄羅斯不是成員國。

普京是第三位被國際刑事法院發出逮捕令的現任總統，不太可能在短期內上法庭，但逮捕令意味着如果他前往任何國際刑事法院成員國，他可能會被逮捕，並被送往海牙。

本文獲《聯合早報》授權轉載

