馬來西亞男餐廳食壽司　驚見醬油瓶內蛆蟲蠕動　狂痾一晚發文怒批

馬來西亞一名男子5月20日在一間日本料理餐廳用餐，之後赫然發現桌上醬油瓶內有至少有2條蛆蟲，他向店方反映卻被「冷處理」。他回家後從入夜腹瀉至翌晨，憤而於24日在Facebook發文「爆料」，並向沙巴衞生部及亞庇市議會舉報。



住在沙巴Azrul Razah在Facebook發文，自稱20日前往位於沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）Suria Sabah Shopping Mall的日式料理餐廳Sushi Zanmai，沒想吃完後竟看見桌上醬油瓶內有白色蛆蟲。

他大驚之下向店員投訴，又要求面見餐廳的管理者。但此人來到後不發一言，僅張醬油瓶拿走並棄丟。

他要求管理者檢查店內其他醬油瓶，此人卻回應其他瓶子都「okay」。投訴人稱，他在餐廳內等了一會兒，看看他們有沒有進行檢查，結果發現他們根本沒有。

Azrul Razah最終走到櫃檯埋單，要求面見經理，卻被告知經理不在。他留下聯絡電話號碼後離開。

餐廳經理不久後致電他，在就事件道歉同時，問他有沒有拍下影片或照片。他僅說將會向有關部檢舉。

男子自稱當晚回家後開始腹瀉，直到翌日早上都沒有睡覺，期間數次起身上廁所。

餐廳再致電道歉，由他妻子接聽。餐廳方面對她說，醬油瓶每週會清洗2次，疑是瓶子晾乾時遭蒼蠅趁機產卵。