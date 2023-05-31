Nvidia將應用AI於遊戲NPC　不再作罐頭式對答　互動樂趣大幅提升

有很多方法可以讓你與大型語言模型進行文字聊天，從ChatGPT到Google Bard或MLC LLM，一個可以在你的手機上運行的本地聊天機器人。人工智能的下一個前沿是將LLM的力量帶給遊戲中的NPC（非玩家角色），在那裡，你可以有一個廣泛的對話，而不是有一套罐頭式的互動。



在Computex 2023年的主題演講中，Nvidia CEO黃仁勳發布了ACE for Games，這是一項人工智能模型代工服務，旨在利用自然語言對話、音頻到面部表情和文本到語音/語音到文本的能力，使遊戲角色變得生動。黃展示了一個遊戲演示，其中一個名為Jin的NPC經營著一家拉麵店，他與一個人類玩家互動，後者用語音提問，並得到符合NPC背景故事的真實聲音的答案。

▼AI將應用遊戲NPC，有望提高互動樂趣▼

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在演示中，玩家（名為Kai）走進Jin的拉麵店，問他做得怎麼樣（用語音），並就該地區犯罪率高的事實進行了交談。凱問他是否能提供幫助，金回答說：「如果你想對此做些什麼，我聽說有傳言說，強大的犯罪頭目青木公明在這個城市裡造成了各種混亂。他可能是這種暴力的根源。」凱問在哪裡可以找到青木，金告訴他，讓這個用戶開始了他的探索。

Nvidia ACE for Games將提供對已經存在的三種不同組件的高速訪問。第一個，Nvidia NeMo，是一個用於訓練和部署LLM的AI框架，它包括NeMo Guardrails，旨在防止不適當/「不安全 」的AI對話。據推測，這將阻止NPC回答來自用戶的不適當的、偏離主題的提示。 Guardrails還具有安全性，應該可以防止用戶或可能的提示注入者 「越獄」機器人並讓它們做壞事。

Nvidia Riva是該公司的語音到文本/文本到語音解決方案。在ACE的遊戲工作流程中，玩家將通過他們的麥克風提出一個問題，Riva將把它轉換成文本，並反饋給LLM。然後，LLM將產生一個文本響應，Riva將其轉回用戶將聽到的語音。當然，我們希望遊戲也能以文本形式顯示回應。你可以在該公司的網站上嘗試Nvidia Riva的語音轉文字和文字轉語音功能。

此外，Nvidia的Omniverse Audio2Face為遊戲的ACE工作流程提供了最後一步，因為它可以讓角色的面部表情與他們所說的內容相匹配。該公司目前提供該產品的測試版，你可以在這裡試用。

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這個名為Kairos的演示是由Convai設計的，這是一家人工智能遊戲初創公司，是Nvidia的Inception計劃的一部分，該計劃將新興公司與風險資本聯繫起來。在該公司的網站上，它提供了一個工具集，使遊戲開發者能夠建立具有複雜背景故事的逼真的NPC。

該公司有一個很好的解釋影片，介紹其工具如何工作以及它們能做什麼。在影片中，你可以看到玩家與NPC交談，要求他們做涉及遊戲中實際物體和其他角色的事情。

例如，在影片中，一個玩家要求一個NPC把放在桌子上的槍交給他，NPC答應了。在影片的另一部分，玩家要求一個士兵NPC向位於一個特定地點的目標射擊。我們還看到Convai的工具是如何使這一切成為可能的。

有了這種額外的背景，使NPC意識到遊戲中發生的事情是如此重要。最近，我們測試了一個Minecraft的人工智能插件，它允許你與遊戲中的NPC交談，但NPC根本就沒有情景意識。例如，我們能夠在殺死一隻羊之後繼續與它對話（它不知道自己已經死了）。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】