美媒：錄音顯示特朗普承認保留機密文件

美媒報道，美國聯邦檢察官擁有前總統特朗普（Donald Trump）的2021年錄音，承認他在離開白宮後保留了一份五角大樓的機密文件，內容涉及可能對伊朗發動的襲擊。



美媒5月31日的報道中提到沒有聽過這段錄音、但引用了不具名的多個消息來源的描述。據報道，這段錄音顯示，正在尋求2024年共和黨總統提名的特朗普知道他在2021年離開白宮後保留了機密材料。

兩名消息人士告訴美媒，特朗普的講話表明他想分享這些訊息，但他知道在卸任後解密文件的能力受到限制。特朗普已否認有不當行為。特朗普的一名代表不願對錄音的報道或歸於特朗普的具體言論發表評論，並稱調查是出於政治動機。

特朗普的發言人說：「這種政治迫害背後的激進黨派的泄密行為，旨在激化緊張局勢，讓媒體繼續對特朗普及其支持者的騷擾。」

美國司法部正在調查特朗普在2021年1月離任後保留美國政府記錄的行為是否違法，其中一些被標記為最高機密。當局8月披露，它正在調查特朗普刪除白宮記錄的行為，因為它認為特朗普非法持有文件，包括一些涉及情報收集和秘密人力來源的文件，這是美國最嚴密的機密之一。

美國司法部特別顧問史密斯（Jack Smith）的調查包括特朗普或他的同夥是否阻撓司法部對保留數千份政府記錄的調查，其中約300份記錄被標為機密。史密斯還在調查推翻特朗普2020年選舉失利的行為，這些行為最終導致了2021年1月6日對美國國會大廈的致命襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

