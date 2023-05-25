美國大選｜德桑蒂斯的悲劇：一個特朗普主義者能打敗特朗普嗎？

5月24日，被認為最有力挑戰特朗普（Donald Trump）的共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），破天荒地以Twitter Spaces的現場聲音廣播方式宣布參選2024年總統選舉，同場還有Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）親自主持。一個是年僅44歲的特朗普主義共和黨明日之星，一個是鬧得左翼人神共憤、將Twitter變成右翼講場的天才型巨富，可算是天衣無縫的配合。



問題卻出在最平平無奇的技術問題，原訂於美東時間下午6時啟動的聲音直播，在各種斷聲、斷線混亂之下，晚了超過20分鐘才能開始。在線人數也由原初的超過60萬跌至大約30萬。雖然德桑蒂斯的競選團隊以「支持者熱情過甚，連互聯網也被弄壞了」的宣傳試圖改變輿論風向，但這也難以扭轉人們對德桑蒂斯「一起步即落馬」的觀感。社交媒體上的「#DeSaster」hashtag（按：玩弄德桑蒂斯姓氏，指「災難」）馬上炒熱。

而收購Twitter後炒掉八成員工的馬斯克，除了借德桑蒂斯振奮聲勢的如意算盤被打破外，也將面對債主們對於負債累累的Twitter能否經營下去的進一步質疑。

相較於去年11月中期選舉以19個百分點大敗民主黨對手的聲勢，今天的德桑蒂斯在民調上已大大落後特朗普。根據RealClearPolitics的綜合民調，特朗普的領先優勢已從本年1月的13個百分點低位，大幅反彈至34個百分點。

此刻，共和黨的選民對於特朗普導致共和黨中期選舉失望而歸的記憶大概已逐漸淡化，而特朗普官司纏身也使也再次成為了共和黨人眼中的「政治迫害受害者」。同時，分析也普遍認為特朗普的競選團隊近來愈來愈有專業化的趨勢，其中，分別在2016年和2020年幫助特朗普主持佛州競選工程得勝、2018年也幫助過德桑蒂斯首度贏得州長選舉的政治顧問Susie Wiles最終也投身到特朗普陣營。

沒有特朗普的特朗普主義

一直以來，德桑蒂斯的自我定位是「沒有特朗普的特朗普主義」，希望向黨人和選民宣傳自己能比特朗普更有可能勝出大選，並更能落實特朗普主義政策。佛羅里達州的管治，更變成了德桑蒂斯的「示範單位」。

除了疫情期間以「躺平抗疫」、「美國最自由州份」鞏固了人口流入的潮流之外，德桑蒂斯也落實了一系列的保守派文化戰爭政策，包括禁止學校討論LGBTQ+等性別議題（即「不說gay」法）、禁止學校教授「批判性種族理論」（Critical Race Theory）、限制大學的「多元平等包容」活動、支持或任命保守派人物擔任學校管理職務繼而清掃自由派教育工作者、將非法移民送到自由派州份、落實懷孕六周墮胎禁令、容許人們未經特別准許「隱蔽持槍」、取消死刑判決需陪審團一致建議的要求、禁止政府以環境/社會和企業管治（ESG）的考慮作投資、因迪士尼對「不說gay」法表達反對意見而收回其樂園所在地的特殊地位等等。

配合中期選舉的佛州「逆流大勝」，這些文化戰爭議題使德桑蒂斯憑着佛羅里達的「政績」博取到全國關注，變成了特朗普的最大挑戰者。

既有民粹 又能務實

同時，身負耶魯歷史、哈佛法學院學位的德桑蒂斯也不只有民粹主義的一面，他還落實了學卷制，讓家長能以公立學校以外的方式透過市場機制去選擇最適合子女的學校；透過行政命令大舉推動佛州大沼澤地（Everglades）的環境保育；大幅提供教師薪金；落實被認為有利保險業界的侵權法律和保險改革等等。

有德桑蒂斯的前下屬更聲稱德桑蒂斯非常聰明，「你可能晚上9點才給他90頁的簡報，他再要來所有原始文件，這又多了300頁，然後你明天7點再跟他見面，整份文件邊緣都是筆記、摺頁，他已經消化了它，還會提出非常好的問題。」這跟曾公開要求下屬研究一下「注射漂白水能否消滅新冠」的特朗普，當然有極大的差距。

在特朗普依然深受共和黨基本選民支持之際，德桑蒂斯也未敢放肆地批評特朗普，只敢在小處間接向特朗普展開攻擊。例如當特朗普因為向豔星支持「揞口費」被控，德桑通斯就稱他不知道這種行為牽涉什麼東西，因此不能評價案情；5月中兩人同時在初選第一州艾奧瓦（Iowa）拉票之際，特朗普因為龍捲風預報而取消集會，德桑蒂斯就馬上安排到其集會場地附近舉行接觸選民的活動，以顯示自己對該州選民的重視；在艾奧瓦州期間，德桑蒂斯也聲言「我們必須拒絕近年一直影響我黨的失敗文化」，也明顯是要提醒選民特朗普已讓共和黨連續輸掉2018、2020和2022年的三場全國選舉。

不少支持共和黨的富商都似乎在德桑蒂斯身上看到既能玩民粹主義爭取基層、又能務實執政落實保守派政策的完美組合，開始紛紛投向其陣營，希望能夠永久去除特朗普這個包袱，為共和黨開展新的一頁。

特朗普在共和黨內依然有驚人的號召力。（Reuters）

過火的文化戰爭

然而，經過半年的「非正式參選」後，德桑蒂斯的缺點卻愈來愈明顯。首先，德桑蒂斯為了爭取共和黨基本盤支持的文化戰爭，已經影響到其務實的一面。例如其對迪士尼的「報復」，就使迪士尼藉機取消了在佛州原高達10億美元的辦公室投資計劃，使之失去了2,000個平均年薪12萬美元的就業職位；同時，迪士尼也將德桑蒂斯的政治打壓告上法庭，指其行動違反獲美國憲法第一修正案保護的言論自由；而佛州的懷孕六周墮胎禁令也不合美國主流民意。

對於經他2018年親手提拔才當選州長的德桑蒂斯竟敢挑戰自己，特朗普一直認為這是一種背叛，自去年底起已一直為德桑蒂斯「改花名」，並不斷向他作出公開批評和指罵。德桑蒂斯與迪士尼的爭議，以至其在墮胎問題上的較極端態度，也成為了特朗普的攻擊議題，他直批德桑蒂斯「被捕鼠夾夾中」，「獨力」使佛州損失了兩千個就業職位，「德桑蒂斯對於迪士尼的失敗戰爭沒有幫到他的殘廢影子競選，現在更損害了佛州的經濟」。特朗普又指自己才是推翻憲法墮胎權的功臣，卻批評六周墮胎禁令「太過嚴苛」（按：共和黨最近在一些中西部關鍵搖擺州因反墮胎問題而輸掉了一些選舉）。

與在共和黨基層有「人格崇拜」優勢的特朗普不同，德桑蒂斯必須透過「文化戰士」的形象來建立自己在黨內支持。但這些不得不打的文化戰爭，卻不斷在削弱德桑蒂斯原有的務實形象和大選優勢。

佛州迪士尼樂園。諷刺的是，如今視迪士尼為政治敵人的德桑蒂斯其實是在迪士尼樂園舉行婚禮的。（Reuters）

近月以來，不少共和黨政客都似乎看到了這一點，開始公開投向特朗普陣營——直至目前為此，特朗普已得到四分之一的共和黨國會眾議員和五分之一的共和黨國會參議員背書；相較之下，德桑蒂斯只得7位眾議員和兩位參議員表態支持。在佛羅里達州的20位共和黨國會眾議員中，特朗普己得11人背書，而德桑蒂斯只得兩位。

性格缺陷：不是酷而是冷

德桑蒂斯另一個更嚴重的弱點，是他的性格。跟喜歡在群眾簇擁之中天花亂墜的胡言亂語的特朗普不同，德桑蒂斯不太擅長這種「零售政治」（retail politics），上任州長以來落力迴避傳媒，跟最近敢於登台CNN即席接受質問的特朗普截然不同。

無論是在跟一般民眾直接溝通，還是與黨內外其他政客私下打交道的時候，德桑蒂斯給人的感受就是冷淡、離群、嚴肅、高高在上，遠遠不及特朗普長袖善舞。就連他24日公布的參選影片，即使有背景音樂營造氣氛，其說話風格也讓人感覺沉悶乏味。

特朗普也拿着德桑蒂斯的性格缺陷開玩笑：「他非常緊急的需要一個性格移植手術（personality transplant），但，據我所知，醫學上還未有（這種手術）。」

美國政治新聞網站POLITICO亦有專文討論這一點。文章稱德桑蒂斯給人的感覺「不是酷而是冷」，而報道他的記者們已逐漸將他的性格定型，「就算德桑蒂斯搞一個媒體活動，由他來拿着奶瓶給新生小貓餵食，媒體依然能從中找到其冷酷的證據」。

德桑蒂斯的妻子Casey本來是電視主持，遠比其丈夫有溫和力。（Twitter@CaseyDeSantis）

在以主觀感覺為基礎的投票式民主中，德桑蒂斯的性格缺陷是他的最大失分處。如果這次選舉像2020年疫情年一般在Zoom進行競選，他還可能可以矇混過關，但在不斷的公開活動之中，德桑蒂斯與特朗普的比對落差將愈來愈明顯。

沒有特朗普人格魅力的特朗普主義者不太有可能擊敗特朗普。而人們也會問，如果我們可以選擇特朗普本人，為何要選擇一個不是特朗普又想局部假裝成特朗普的人？

強勢的拜登挑戰者 弱勢的特朗普挑戰者

在目前已宣布參選的共和黨候選人名單中，德桑蒂斯已經是最有可能擊敗特朗普的人物。其他候選人，若非正在間接爭取成為特朗普的副總統人選，諸如前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）、唯一一位非裔共和黨國會參議員斯科特（Tim Scott）等，就是各種陪跑人物，例如主張派美軍去墨西哥掃毒、廢除聯邦調查局（FBI）的印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。其他可能參選又未宣布參選的人，如前副總統彭斯（Mike Pence）等，也難以在特朗普化後的共和黨內跑出。

諷刺的是，民主黨人之所以幾乎一致支持拜登出選，其假設就是共和黨的對手將會是與拜登年齡差不多的特朗普。如果共和黨初選出線的是比拜登年輕30多歲的德桑蒂斯，民主黨將會陣腳大亂。分析普遍認為，德桑蒂斯的「年齡牌」將大大有助他擊敗拜登。

德桑蒂斯的悲劇是，雖然他是一個強勢的拜登挑戰者，卻是一個弱勢的特朗普挑戰者。如果民情不出現突變，德桑蒂斯只會是民望高一些的陪跑者，最終出線的也會是特朗普本人。到2024年，共和黨可能就要面對第四次因為特朗普而失敗的選舉。德桑蒂斯的悲劇，同樣是共和黨的悲劇。