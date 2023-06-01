美國前警長與2名中國公民被控參與「獵狐行動」案開審

美國一名紐約市前警長及2名中國公民被指控參與中國的「獵狐行動」、涉嫌恐嚇一名逃離中國的人士。此案5月31日在紐約市開審。中國駐美使館表示，受審人士並非中國執法人員，指控是謠言和誹謗。



紐約市前警長麥克馬洪（Michael McMahon）被指控向住在新澤西州（New Jersey）的徐進（Xu Jin，音譯）施壓，要求他返回中國面對賄賂和挪用公款的指控。

同案被吿還有中國公民朱勇（Zhu Yong，音譯）及鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）。朱勇被指在2016年僱用麥克馬洪參與中國「獵狐行動」。鄭聰穎被指於2018年在徐進的家門貼一張字條，上面寫着：「如果你願意回到中國大陸、在監獄中度過10年，你的妻子和孩子就會沒事。」

徐進在被中國指控貪污之前，任職於武漢市市政開發處。他2010年到美國，中國政府其後對他發出國際逮捕通告。

麥克馬洪、朱勇、鄭聰穎面對在未通知美國司法部長的情況下充當中國代理人、以及跨州纏擾的控罪，他們都不認罪。

麥克馬洪的律師表示，麥克馬洪不知道自己是在為中國政府工作，他以為自己是為一間中國建築公司工作、協助他們討債，期間還主動通知美國執法部門。朱勇和鄭聰穎的律師指，朱勇和鄭聰穎不知道他們在為中國政府工作。

中方：指控是謠言和誹謗

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇發聲明表示，受審人士並非中國執法人員，這些指控只不過是謠言和誹謗，他說遣返貪污逃犯和追回非法所得，是國際社會廣泛認可的一項正義事業。