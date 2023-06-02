香格里拉對話｜中國新加坡防長會晤　李尚福談台灣強調3個決不

中國國防部長李尚福6月1日在新加坡出席香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱：香會，又名亞洲安全峰會Asia Security Summit）期間與新加坡國防部長黃永宏會面，李尚福重申中方在台灣問題上的堅定立場，提出三個「決不」。



根據央視，中國國防部新聞發言人譚克非1日晚會見傳媒時稱，李尚福和黃永宏在雙邊會見後見證中新兩國簽署建立直通保密電話通訊線路諒解備忘錄。

李尚福表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，決不允許外部勢力「以台制華」，決不承諾放棄使用武力。

李尚福也就中國與東盟關係稱：「亞太是我們的共同家園，繁榮穩定是各國人民的共同心願。東盟是地區和國際舞台上維護和平、促進發展的一支重要力量。」

他說，中方堅定支持東盟在地區架構中的中心地位，支持東盟共同體建設，支持東盟保持戰略自主，致力於推動構建更為緊密的中國東盟命運共同體。

新加坡國防部發文指，這種高級別的公開溝通渠道對於加強相互理解和信任非常重要，諒解備忘錄和新中防長對話都是加強版防務交流和安全合作協定下的倡議。