澳洲英雄淪法院認證戰爭犯　被揭虐殺平民怒告傳媒卻敗訴

澳洲精銳空降特勤隊（SAS）退役軍人羅伯茨─史密斯（Ben Roberts-Smith）在阿富汗立下戰功，成為該國受勳最多的在世軍人，卻被爆料虐殺多名手無寸鐵的平民，憤而對三家媒體提告誹謗。6月1日，悉尼聯邦法庭判決羅伯茨─史密斯敗訴，被外界解讀為間接認證了報道中描述的戰爭罪行為。



路透社、《衛報》及美國廣播公司（ABC）等外媒報道，聯邦法官貝桑科（Anthony Besanko）裁定，三家媒體2018年起推出多篇相關報道，在很大程度上與事實相符，確立了實質性或脈絡性的真相。此判決也讓歷時一年的審判畫下戲劇性句點。

羅伯茨─史密斯被確立的行為事實，包括2012年把一名上銬囚犯踢下懸崖，再命令部下把這名摔成重傷的男子射死。2009年，他下令殺害一名躲在隧道裏的老人，並用機關槍擊斃另一名穿戴義肢的男子，甚至把義肢帶回澳洲，鼓勵下屬把義肢當成容器，盛裝酒類飲用。

羅伯茨─史密斯如今被判敗訴，恐怕要向《時代報》（The Age）、《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）及《坎培拉時報》（The Canberra Times）支付數百萬澳幣的賠償金，但他仍可提起上訴。

現年44歲的羅伯茨─史密斯2006至2012年期間6度派往阿富汗，因為在前線的戰果、勇敢及領導能力被奉為國家英雄，獲得無數軍事榮譽，包括英聯邦最高級軍事勳章「維多利亞十字勳章」（Victoria Cross），退役後成為熱門演說家。

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