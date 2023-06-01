約旦王儲迎娶沙特富商千金　重量級賓客眾多包括威廉凱特

約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein）6月1日迎娶來自沙特阿拉伯的建築師拉傑娃（Rajwa Alseif），她是沙特富商的千金，也與沙特王室關係密切。美媒1日稱，他們的婚姻或有助約旦與鄰國沙特阿拉伯加強兩國關係。



這場婚禮吸引眾多重量級賓客，英國王儲威廉（William，Prince of Wales）和儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）也會驚喜現身。

英國王儲威廉（William，Prince of Wales，右二）和儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales，右一）2023年6月1日出席約旦王儲的婚禮（Reuters）

王儲侯賽因現年28歲，他迎娶29歲的拉傑娃，慶祝活動自6月1日下午開始。美媒1日稱，慶祝活動令侯賽因在全球有更多人認識，刷新約旦王室形象。

拉傑娃的父親在沙特擁有一間大型建築公司，她也與沙特王室關係密切，因其母親來自Al Sudairi家族，此與沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）的母親是同一家族。

▼約旦王儲婚禮照片

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大批名人和外國貴族出席婚禮，包括歐洲和亞洲的高級王室成員、美國總統拜登（Joe Biden）的妻子吉爾（Jill Biden）、美國氣候特使克里（John Kerry）。

英國王儲威廉和儲妃凱特1日早上抵達約旦，準備參加婚禮，他們事前沒宣布這次行程。約旦官媒在王室儀式開始前數小時，才確認威廉和凱特會出席婚禮。