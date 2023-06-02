韓國23歲女隨機殺人兼肢解　踢拖拉篋鬆容棄屍　犯案動機令人心寒

韓國釜山發生一宗駭人命案，一位23歲女子鄭有貞（정유정，音譯）透過補習APP聯繫以及尋找下手目標，殘忍殺害一名20多歲女子，將遺體肢解後棄屍在附近的樹林，並試圖偽裝成失蹤案，中途因的士司機察覺狀況有異報警，才讓案情曝光，命案震驚全國。鄭女被捕後承認犯罪，稱「我不認為我是理智的」、「我這樣做是因為想殺人看看」，警方6月2日上午以殺人罪嫌將鄭有貞移交檢察機關。



由於案情嚴重，所以有關方面得將疑犯的姓名及個人資料公開：（按圖了解）

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據《韓聯社》報道，鄭有貞犯案前先下載了課外輔導的APP，用來尋找作案目標，她認識了另一名20多歲的女子，鄭有貞向對方謊稱自己有一個中三的孩子，然後偽裝成家長的身分，表示要讓孩子到受害者家中補習上課。

警方指出，鄭有貞在確認作案目標後，準備了一套學生制服，然後在5月26日到訪受害者家中。當時受害者只有1個人，處於毫無防備的狀態，鄭有貞用事先準備好的凶器殺害對方，接着再將遺體肢解、裝入行李箱，乘坐的士將其棄屍在慶尚南道梁山市洛東江附近的一處森林中，偽裝成失蹤案。

在棄屍過程中，的士司機發現鄭女提着沾有血跡的行李箱，又將行李箱扔到森林中，他感覺鄭女行為有些奇怪於是報警，案情因此曝光。警方在犯罪後隔日（5月27日）早上緊急逮捕鄭有貞，還在受害者家中發現屍體的其餘部分。

報導指出，鄭女於5月31日對犯罪事實供認不諱，由於此案案情重大、犯罪情節嚴重，警方於6月1日公布23歲嫌犯鄭有貞的姓名、年齡及照片，這是釜山警察廳時隔8年以來首次公布嫌疑人身分。

警方表示，鄭有貞平時完全沒有任何社會關係，性格封閉，高中畢業後也沒有工作，在進行犯罪心理諮詢後，也會檢查是否患有精神疾病。警方蒐證時發現鄭有貞在今年2月開始，在網絡上搜尋了「殺人」、「殺人案件」、「沒有屍體的殺人」等關鍵字，還在圖書館借了犯罪相關的小說。

警方6月2日以謀殺罪嫌將鄭有貞移交檢方，她帶着帽子、口罩離開警局拘留所，被問及殺人動機時，鄭有貞說：「我對受害者家屬真的很抱歉」；對於她試圖掩蓋命案、偽裝成失蹤案，鄭有貞回應：「我想我瘋了。」

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