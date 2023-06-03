美媒：TikTok總裁周受資也將掌管姐妹平台Lemon8

美國科技媒體The Information報道，中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資的職權範圍將擴大，他將掌管母公司旗下的內容分享平台Lemon8。



Lemon8是影片及照片分享應用程式，一些用戶認為它介於Instagram和Pinterest之間。它和TikTok都是字節跳動（ByteDance）旗下公司。

Lemon8於2020年3月率先在日本推出，隨後很快擴展到泰國、新加坡等東南亞國家，並於2022年2月在美國上線。這個內容圍繞時尚、美容和旅行等生活方式議題的應用程式，一度進入美國蘋果公司（Apple Inc.）應用程式發行平台App Store美國區熱門榜前十名，下載量接近100萬。

據報道引述，字節跳動正在調整企業結構，將其全球應用程式的一些主管遷出中國，以抵禦外部對其數據安全問題的持續批評。西方國家的政府日益關注這些應用程式所收集的用戶數據，擔心其可能為中國政府所用。

知情人士透露，Lemon8的負責人陳穎目前駐紮上海，並向字節跳動高管朱駿匯報工作，她正準備遷至新加坡，並向周受資報告。此外，字節跳動海外音樂產品Resso應用平台負責人曹楨目前已在新加坡工作，也向周受資報告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

