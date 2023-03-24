TikTok聽證會︱議員追問周受資5小時　美媒：美國國會是問題所在

中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資3月23日在美國眾議院委員會的聽證會作供，議員紛紛提出對TikTok的質疑，但也有美媒23日認為，這場聽證會揭露美國國會才是問題所在。



美國《連線》月刊（Wired）23日發表以《TikTok聽證會揭露美國國會是問題所在》（The TikTok Hearing Revealed That Congress Is the Problem）為題的文章。文章稱，美國國會審問周受資，突顯美國國會議員在未能通過與私隱有關立法的失敗。

內文提及，真相是如果TikTok明天消失，它的用戶只會湧向其他應用程式，這些應用程式會毫不猶豫地監視他們生活中最私密的時刻、大量收集、操縱、以及出售與他們有關的敏感資料。

文章指，從某種意義上說，聽證會的成功是它顯示美國有多麼需要得到國家數據和私隱保護，以及議員如何相信以某種方式批評中國會是一個合適的替代措施。

內文又談到很多議員提出的問題都是模糊的、推測性的，而且提問者都對周受資的回答不感興趣，甚至打斷、忽略對方的發言。

文章稱，TikTok被指正在或將與中國情報部門協調行動，這是針對TikTok的最嚴重、但基本上未經證實的指控。內文指，其實除了這項指控外，在美國國會議員23日提出、與私隱有關的憂慮中，沒任何一項是不能透過以現有立法來支持全國私隱法來解決的。