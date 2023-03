TikTok聽證會︱議員追問周受資5小時　美媒：美國國會是問題所在

中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok(抖音海外版)行政總裁周受資3月23日在美國眾議院委員會的聽證會作供,議員紛紛提出對TikTok的質疑,但也有美媒23日認為,這場聽證會揭露美國國會才是問題所在。



美國《連線》月刊(Wired)23日發表以《TikTok聽證會揭露美國國會是問題所在》(The TikTok Hearing Revealed That Congress Is the Problem)為題的文章。文章稱,美國國會審問周受資,突顯美國國會議員在未能通過與私隱有關立法的失敗。

內文提及,真相是如果TikTok明天消失,它的用戶只會湧向其他應用程式,這些應用程式會毫不猶豫地監視他們生活中最私密的時刻、大量收集、操縱、以及出售與他們有關的敏感資料。

文章指,從某種意義上說,聽證會的成功是它顯示美國有多麼需要得到國家數據和私隱保護,以及議員如何相信以某種方式批評中國會是一個合適的替代措施。

內文又談到很多議員提出的問題都是模糊的、推測性的,而且提問者都對周受資的回答不感興趣,甚至打斷、忽略對方的發言。

文章稱,TikTok被指正在或將與中國情報部門協調行動,這是針對TikTok的最嚴重、但基本上未經證實的指控。內文指,其實除了這項指控外,在美國國會議員23日提出、與私隱有關的憂慮中,沒任何一項是不能透過以現有立法來支持全國私隱法來解決的。