馬來西亞第二個5G網絡計劃　不排除與華為等中國公司合作

馬來西亞推出第二個5G網絡計劃時將遵循自由市場原則，不排除與包括華為在內的中國供應商合作。



馬來西亞通訊及數碼部長法米星期四（6月1日）接受彭博社訪問時強調，馬國政府本身不會與任何網絡基礎設施供應商簽訂任何合同，政府交由電訊商決定是否與中國供應商合作。

儘管如此，馬國政府會將一些西方國家對於華為參與5G網絡計劃的擔憂納入考量。

馬國政府早前宣布，一旦5G網絡覆蓋率達到80％，政府將結束國家數碼有限公司的壟斷地位，推行雙批發網絡模式經營。馬國第二個5G網絡計劃最早可在2024年1月推出。

據《金融時報》報道，華為正努力遊說馬國政府，爭取成為5G網絡計劃的基礎設施供應商。為此，歐盟及美國駐馬大使今年4月致函馬國政府，對華為可能參與5G網絡計劃表達關切，並暗示「可能影響外國投資」。

美國及一些歐洲國家已將華為列入黑名單，認為華為與中國政府有潛在關係，可能對國家安全構成風險。不過，華為駁斥這些說法毫無根據。

法米早前強調，馬國作為主權獨立國家，政府可全權為國家發展做出最佳決策，並確保國家政策不受其他方面干預。馬國首相安華也重申，第二個5G網絡計劃將通過公開招標程序頒佈合同。

本文獲《聯合早報》授權轉載

