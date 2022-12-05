馬來西亞新內閣首次開會　安華：重新檢討5G計劃

馬來西亞政權交接後，新內閣12月5日舉行首次會議。新任首相安華在會後表示，前任政府提出的國有5G網絡計劃透明度不足，本屆政府將重新審視。另外內閣會重新檢討2023年財政預算案，去蕪存菁，並會削減部長月薪20%。



馬媒5日引述安華稱，上屆政府提出的5G計劃並未以透明方式推行，當局將重新評估，以確保計劃嚴格遵守程序，詳情有待公布。

當局2021年公布計劃，所有5G頻譜將由國有機構持有，其餘多家營運商須經由機構設施提供移動服務，令外界對定價、透明度及壟斷問題有所擔憂。

重新檢討財政預算案

安華提到，政府將會重新檢討2023年財政預算案，強調先前預算案內容不會被全盤推翻，會接納有益建議，並作出改進。

他又指，政府會在12月19日國會會議上提交支付公務員薪酬相關動議。

部長減薪兩成

安華宣布，內閣部長每月薪酬會減低20%。措施將維持至國家經濟穩定為止，若3年內有好轉跡象，政府會再次檢討。他又向各部長的犧牲致謝。

明天公布雞蛋新價格

安華指出，為確保充足供應，減少對集團依賴，已同農業及糧食安全部長莫哈末沙布（Mohamad bin Sabu）商討各項措施，包括降低雞蛋價格，預料會在明日公布。