香格里拉對話出現「意外」　中美防長握手＋簡短交談矚目｜有片

香格里拉對話會（SLD）6月2日至4日在新加坡舉行。中國國防部長李尚福被拍到與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）以及其他國家軍方高層的互動。有中國官方背景的微信公眾號玉淵譚天6月2日稱，這顯示中國從不拒絕真誠的交流。



美國防部5月29日稱，美國向中國提出在香格里拉對話期間，安排兩國國防部長會晤，但中國拒絕。

李尚福和奧斯汀6月2日在香格里拉對話會的歡迎晚宴上坐在同一桌。

網上流傳的一段影片顯示，李尚福和奧斯汀6月2日碰面時握手。李尚福通過翻譯員稱：「很高興認識你，奧斯汀部長。」美方6月2日稱，兩人簡短交談並有握手，但沒實質的交流（substantive exchange）。

▼李尚福和奧斯汀握手

有中國官方背景的微信公眾號玉淵譚天6月2日發布影片，指李尚福在歡迎晚宴上，與新加坡國防部長黃永宏以及印尼國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）握手並親切交談。

李尚福6月1日與黃永宏會面，重申中方在台灣問題上的堅定立場，提出三個「決不」。李尚福6月2日與新加坡代總理黃循財會晤，雙方再次肯定新中兩國長期、密切、友好的雙邊防務關係。

▼新加坡國防部長黃永宏在個人Twitter賬號發布接待李尚福的照片：

▼李尚福與其他國家軍方高層會面

韓聯社網站6月2日稱，韓國國防部長官李鍾燮6月3日下午會與李尚福會晤。