家長為諷刺禁書制度「逆向」投訴　美國一學區中小學移走《聖經》

美國猶他州（Utah）2022年通過法例，以禁止校內出現內容色情或不雅的書籍，多本書籍因而從學校圖書館消失，當地有家長為諷刺此制度，故意寫信投訴《聖經》有粗俗與暴力內容，學區6月2日公布把《聖經》從小學、初中校內書架移走。



事件發生於猶他州的戴維斯學區，區內有近7.4萬名從幼稚園至高中的學生。學區官員6月2日表示，會把小學、初中校內書架上的《聖經》移走，僅保留在高中圖書館。

這次事件緣於猶他州2022年在保守派倡議團體的支持下立法，以禁止校內出現內容色情或不雅的書籍，之後有多本書籍列為「禁書」，據英國廣播公司（BBC）指，它們大多與性取向、身份等主題有關。

「禁書」制度引起部份家長不滿，一名家長決定投訴，不過他並非直接批評，而是決定用嘲諷形式投訴，他2022年12月去信指「我感謝猶他州立法機關和猶他州家長聯合會（倡議團體），他們讓這種惡意程序變得如此簡單與高效。」

他也指「現在我們都可以禁止書籍，你甚至不需要閱讀它們或準確了解它們。」

圖為英國倫敦一名教會人員手持聖經（Getty）

為了諷刺制度，他又在8頁紙的信內投訴《聖經》，指內容曾談到「亂倫、手淫、獸交、賣淫、切割生殖器、口交、假陽具、強姦，甚至殺嬰」。

他表示毫問疑問地，《聖經》符合新法例內「對未成年人沒有嚴肅價值觀」定義，他稱「因為根據我們的新定義，它屬於色情內容。」

學區的評核委員會處理這個投訴，並檢查了欽定版聖經（King James Bible，即英格蘭國王詹姆士一世下令翻譯的英文版本聖經），6月2日最終決定由於「粗俗或暴力」的內容，僅會在高中學校的圖書館保留《聖經》。

委員會指，有人提出上訴，要求在所有班級保留《聖經》，委員會將再開會處理。