美國眾議員宣誓不一定用《聖經》？他拿《超人》漫畫別有意義

嚴肅的國會殿堂上，居然也能看到詼諧有趣的場景。《國家公共廣播》（NPR）報導，最近幾日被選舉議長一事，鬧得滿城風雨的美國眾議院，日前在新晉議員宣誓儀式上，在滿滿宗教書籍中，被發現混入一本《超人》（Superman）漫畫，這個獨特的宣誓選擇，讓漫畫主人、來自加州的眾議員賈西亞（Robert Garcia），成為社群熱議討論的焦點人物。



隨着媒體記者和各種截圖曝光，不少美國網友開始猜測《超人》漫畫的主人時，賈西亞隨即在推特上承認。他強調，自己準備的三樣宣誓物件，都是對他具有重大意義的物件。這位新科國會議員表示，大家所看到漫畫，其實是《超人》第一期漫畫的真實原件，其餘兩件物品分別是，他因新冠逝世的父母合照、以及自己入籍美國的證明文件。

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美國並未強制規定，國會議員宣誓就職時攜帶的物件類型，雖然多數人都因為基督宗教信仰選擇《聖經》，但也不乏像賈西亞一樣，另外選擇特殊象徵物品的議員。

隨父母從秘魯移民美國，賈西亞畢業於南加大（USC），他在2007年之前曾經是共和黨人，但從2007年開始跳槽民主黨至今。從政之路從加州地方議會開始，歷任長灘副市長、市長等職務，賈西亞在2022年期中大選，成功在加州第42選區獲勝，成為新科聯邦眾議員。

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被問到《超人》漫畫對他的意義，賈西亞向媒體表示，《超人》涵蓋「真理與正義」，以及外來移民被好人撫養長大的內容，他認為該漫畫核心價值，是有關正義、誠實、做正確的事，以及替需要之人挺身而出。

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