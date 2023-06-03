英國政壇性騷擾醜聞　停職工黨黨鞭被指吹噓「帶妓女進議會喝酒」

英國政壇再爆出性騷擾醜聞，工黨黨鞭戴維斯（Geraint Davies）6月1日被指控曾性騷擾5名女性，包括觸摸、講述有關性的評論等，有2人正式提交投訴。戴維斯也被指曾向同事吹噓自己帶妓女進議會酒吧喝酒。



戴維斯現年63歲，1997年首次當選國會議員，從政資歷豐富，在這次醜聞爆出後，工黨6月1日暫停他的黨鞭職務，展開調查。戴維斯否認外界對他的指控，但談到若他無意間冒犯到任何人，為此道歉。

《政治報》（Politico）新聞網站6月1日最先報道事件，稱至少5名女子指控戴維斯性騷擾，她們都曾與戴維斯共事，其中一名事發時為22歲的工黨前職員指，有一次她在議會酒吧喝醉，戴維斯走近她、給她再買酒精飲料，建議她可回到他的公寓，又在取得她的電話號碼後，給她發送一連串帶有性暗示的訊息，暗指在議會場所自瀆。

戴維斯也被指控曾在未經對方同意下觸摸兩名較年輕的女議員。

英國天空新聞又引述消息報道，兩名工黨人員指戴維斯曾吹噓自己帶妓女進議會酒吧喝酒，並把她們帶到外面的露台上「炫耀」。

英國政壇2022年也爆出性騷擾醜聞，時任保守黨副首席黨鞭兼國會議員平徹（Chris Pincher）傳出醉酒鬧事，在一間私人會所性騷擾兩名男客人，他於2022年6月引咎辭職。

這事件也成為前首相約翰遜下台的導火線之一，他當時為任命平徹出任副首席黨鞭道歉後，兩名內閣成員包括時任衛生大臣賈韋德（Sajid Javid）及時任財相辛偉誠（Rishi Sunak）因不滿約翰遜的領導，宣布辭職。