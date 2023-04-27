美國軍營變後宮　女上校被揭性騷擾多名男下屬　又強吻又摸下體

美國一名女性陸軍上校涉嫌性侵下屬遭調查，據稱她曾強吻數名男性下屬，還直接用手猛抓對方褲檔，目前全案仍在進行調查。



根據Military.com報道，服役於美國陸軍「第五安全戰力支援旅」（5th SFAB）的蘇利文上校（Col. Meghann Sullivan）涉嫌對至少2名男性下屬性侵，除了曾強吻他們之外，還會直接伸手猛抓褲襠。

其他男下屬也發聲表示曾遭欺凌及性騷擾 點圖了解更多：

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除了性侵外，她還面臨其他性騷擾控訴，有數名下屬稱，她曾在公開場合以性相關的言語欺凌騷擾多名男下屬，讓這些下屬不堪其擾。

據了解，目前蘇利文仍在崗位上服役，但她的上司、該旅指揮官喬納森（Jonathan Chung）已因為濫用職權、貶低下屬、營造有毒環境遭停職。

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「第五安全戰力支援旅」是由工程師所組成，主要向日本、蒙古、泰國等印泰盟友提供協助。

蘇利文在2021年6月成為安全戰力支援旅首位女性指揮官，她在被任命時表示：「我作為一名工程師在陸軍服役20多年，多元和包容讓我們變得更強大，我想告訴女性，不要讓任何人限制你。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】