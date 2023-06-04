土耳其派兵科索沃　加入北約部隊維持秩序

土耳其國防部說，土耳其回應北約的請求，計劃在星期天（6月4日）和下星期一（5日）派遣突擊隊前往科索沃，加入當地的北約（NATO）維和部隊協助穩定局勢。



它在星期六（3日）發表聲明呼籲科索沃各方克制和對話解決危機，以免局面失控進而可能損害區域安全與穩定。

科索沃北部以塞爾維亞族佔多數，因為大多數塞族人抵制了4月的地方選舉，使得阿爾巴尼亞族人當選市長，但這馬上引發了一場政治危機，進而升級為暴力事件。

星期一（5月29日）在科索沃北部爆發了10年來最嚴重的衝突，大批塞族人抗議市長就職，示威者先是與警察發生衝突，後來又與北約維和人員發生衝突。結果造成52名塞族人以及30名維和部隊成員受傷。

暴力事件發生後，北約宣布增派700人的部隊，後來決定再加派人員。科索沃的北約部隊有4,000人。

科索沃是原南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）塞爾維亞共和國的自治省，阿爾巴尼亞裔人口佔科索沃總人口的90％以上，他們在20多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並在2008年宣布獨立。

科索沃北部的塞族人從未承認獨立宣言，並且仍視塞爾維亞的貝爾格萊德為他們的首都。

本文獲《聯合早報》授權轉載

